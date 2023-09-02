Байер разгромил Дармштадт, Аугсбург сыграл результативную ничью с Бохумом

Сегодня, 2 сентября, было сыграно пять матчей 3-го тура немецкой Бундеслиги.

Разгромные победы одержали леверкузенский «Байер», бременский «Вердер» и «Штутгарт».

«Аугсбург» сыграл результативную ничью с «Бохумом» – 2:2, а «Хоффенхайм» одержал волевую победу в матче с «Вольфсбургом».

Чемпионат Германии 2-й тур

Аугсбург – Бохум – 2:2

Голы: Дрена Бельо, 35, Демирович, 62 – Асано, 45+3, 64.

Байер – Дармштадт – 5:1

Голы: Бенифейс, 21, 61, Паласиос, 49, Гофманн, 67, Гложек, 83 – Вильхельмссон, 25.

Вердер – Майнц – 4:0

Голы: Дукш, 4, Стаге, 54, Биттенкур, 82, Нджинма, 84.

Хоффенхайм – Вольфсбург – 3:1

Голы: Брукс, 42+2, Байер, 60, Сков 74 – Томас, 36.

Штутгарт – Фрайбург – 5:0

Голы: Фюрих, 8, 62, Гирасси, 17, 19, Майо, 75.