Байер разгромил Дармштадт, Аугсбург сыграл результативную ничью с Бохумом
Сыграно пять матчей 3-го тура Бундеслиги
Сегодня, 2 сентября, было сыграно пять матчей 3-го тура немецкой Бундеслиги.
Разгромные победы одержали леверкузенский «Байер», бременский «Вердер» и «Штутгарт».
«Аугсбург» сыграл результативную ничью с «Бохумом» – 2:2, а «Хоффенхайм» одержал волевую победу в матче с «Вольфсбургом».
Чемпионат Германии 2-й тур
Аугсбург – Бохум – 2:2
Голы: Дрена Бельо, 35, Демирович, 62 – Асано, 45+3, 64.
Байер – Дармштадт – 5:1
Голы: Бенифейс, 21, 61, Паласиос, 49, Гофманн, 67, Гложек, 83 – Вильхельмссон, 25.
Вердер – Майнц – 4:0
Голы: Дукш, 4, Стаге, 54, Биттенкур, 82, Нджинма, 84.
Хоффенхайм – Вольфсбург – 3:1
Голы: Брукс, 42+2, Байер, 60, Сков 74 – Томас, 36.
Штутгарт – Фрайбург – 5:0
Голы: Фюрих, 8, 62, Гирасси, 17, 19, Майо, 75.
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