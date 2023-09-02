Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В ПСЖ прокомментировали переход форварда Коло Муани
Франция
02 сентября 2023, 17:31 |
404
0

В ПСЖ прокомментировали переход форварда Коло Муани

Парижане подписали молодого форварда

02 сентября 2023, 17:31 |
404
0
В ПСЖ прокомментировали переход форварда Коло Муани
ПСЖ. Рандаль Коло Муані

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал переход в клуб нападающего Рандаля Коло Муани, отметив, что очень рад, что трансфер всё-таки состоялся.

«Мы рады приветствовать Рандаля Коло Муани, гордого парижанина и француза, в «ПСЖ», в его городе, в его доме. Мы приложили невероятные усилия, чтобы этот трансфер состоялся. Рандаль — фантастический французский игрок, выступающий на международном уровне. Он предан «ПСЖ» и нашему проекту. Я очень рад видеть его в футболке нашего клуба», — приводит слова Аль-Хелаифи официальный сайт «ПСЖ».

Коло Муани подписал контракт с «ПСЖ» на пять лет. До этого нападающий выступал за немецкий «Айнтрахт». Сумма трансфера составила 75 миллионов евро плюс бонусы.

По теме:
Русин вернулся в Украину из Франции
Снова рекорд. Клубы АПЛ летом потратили 2,4 миллиарда, Челси – лидер
Аль-Иттифак подписал Вейналдума из ПСЖ
Рандаль Коло Муани ПСЖ трансферы трансферы Лиги 1 Нассер Аль-Хелаифи
Источник ФК ПСЖ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Оболони: «Смысл работать... Давайте сразу медали и кубки вручим»
Футбол | 02 сентября 2023, 17:28 6
Тренер Оболони: «Смысл работать... Давайте сразу медали и кубки вручим»
Тренер Оболони: «Смысл работать... Давайте сразу медали и кубки вручим»

Валерий Иващенко недоволен судейством

Минай – Шахтер – 1:4. У Вьюнника гол и два ассиста. Обзор матча
Футбол | 02 сентября 2023, 17:14 1
Минай – Шахтер – 1:4. У Вьюнника гол и два ассиста. Обзор матча
Минай – Шахтер – 1:4. У Вьюнника гол и два ассиста. Обзор матча

Уверенная победа лидера чемпионата

Не ждите отставки Луческу. Он не позволит себе такую слабость
Футбол | 01.09.2023, 21:36
Не ждите отставки Луческу. Он не позволит себе такую слабость
Не ждите отставки Луческу. Он не позволит себе такую слабость
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 02.09.2023, 10:20
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Шахтер дозаявил на сезон голкипера, который много лет играл за Динамо
Футбол | 02.09.2023, 00:43
Шахтер дозаявил на сезон голкипера, который много лет играл за Динамо
Шахтер дозаявил на сезон голкипера, который много лет играл за Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Третья ракетка мира. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде US Open
Третья ракетка мира. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде US Open
01.09.2023, 08:31 3
Теннис
Заря – в третьей корзине. Посев для группового раунда Лиги конференций
Заря – в третьей корзине. Посев для группового раунда Лиги конференций
01.09.2023, 11:35 23
Футбол
Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу
Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу
31.08.2023, 22:55 203
Футбол
Таблица коэффициентов. Еврокубки на минималках: лишь 37-е место в сезоне
Таблица коэффициентов. Еврокубки на минималках: лишь 37-е место в сезоне
01.09.2023, 14:50 27
Футбол
Шахтер узнал соперников, неудачи в еврокубках, Свитолина обыграла россиянку
Шахтер узнал соперников, неудачи в еврокубках, Свитолина обыграла россиянку
01.09.2023, 06:28
Футбол
Боролись до последнего. Заря не удержала шанс на овертаймы и выступит в ЛК
Боролись до последнего. Заря не удержала шанс на овертаймы и выступит в ЛК
31.08.2023, 22:01 19
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Если Усик победит Фьюри – уйдет в закат»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Если Усик победит Фьюри – уйдет в закат»
31.08.2023, 16:57 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал еще одного легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал еще одного легионера
01.09.2023, 17:12 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем