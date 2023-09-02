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  4. Тренер Оболони: «Смысл работать... Давайте сразу медали и кубки вручим»
Украина. Премьер лига
02 сентября 2023, 17:28 |
2761
6

Тренер Оболони: «Смысл работать... Давайте сразу медали и кубки вручим»

Валерий Иващенко недоволен судейством

02 сентября 2023, 17:28 |
2761
6
Тренер Оболони: «Смысл работать... Давайте сразу медали и кубки вручим»
ФК Оболонь. Валерий Иващенко

«Оболонь» в матче чемпионата Украины проиграла «Полесью» со счетом 0:2, пропустив два гола, в том числе с пенальти, в компенсированное время.

«Какие впечатления могут быть? Вытягивают из пальца моменты... Играйте и чисто забивайте. Ребята работают, чтобы люди в желтых майках что-то придумывали. Они трактуют как им выгодно и не имеет значения, VAR или не VAR. Все дело в трактовке. VAR это же не интеллектуальная система, которая сама решает. Решают судьи».

«Смысл играть и работать, давайте сразу медали и кубки вручим. Это все не красит футбол. В первом тайме такой же момент, но нам пенальти не дали».

«Старт сезона? Есть ошибки, нужно исправлять их. Тренер никогда не должен быть доволен», – сказал Иващенко в комментарии УПЛ ТВ.

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Валерий Иващенко Оболонь Киев Полесье Житомир Украинская Премьер-лига
Источник УПЛ
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Комментарии 6
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Mishka_Tayson
Якби хтось когось тягнув за вуха, то вже після першого ВАРу суддя мав би поставити одинадцятиметровий - м'яч влучив у відставлену руку.  Так - звичайно прикро програвати у вже майже "витягнотому" на нічию матчі. Але потрібно прийняти реальність і працювати далі, а не починати нити і дригати ніжками і ручками у припадках істерики - як дехто із тренерського штабу і гравців Оболоні.
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+3
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BallsToTheWall
А ещё была реклама Умань пиво и куча зрителей на верхнем ярусе. Можно подавать протест в федерацию.
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DK1961
Если тренер после КАЖДОГО матча устраивает истерики, то и его  игроки все время будут играть на нервах и постоянно спорить с судьями. 
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0
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