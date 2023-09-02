Тренер Оболони: «Смысл работать... Давайте сразу медали и кубки вручим»

«Оболонь» в матче чемпионата Украины проиграла «Полесью» со счетом 0:2, пропустив два гола, в том числе с пенальти, в компенсированное время.

«Какие впечатления могут быть? Вытягивают из пальца моменты... Играйте и чисто забивайте. Ребята работают, чтобы люди в желтых майках что-то придумывали. Они трактуют как им выгодно и не имеет значения, VAR или не VAR. Все дело в трактовке. VAR это же не интеллектуальная система, которая сама решает. Решают судьи».

«Смысл играть и работать, давайте сразу медали и кубки вручим. Это все не красит футбол. В первом тайме такой же момент, но нам пенальти не дали».

«Старт сезона? Есть ошибки, нужно исправлять их. Тренер никогда не должен быть доволен», – сказал Иващенко в комментарии УПЛ ТВ.