Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неудачный старт сезона. Эвертон без Миколенко снова не выиграл
Англия
02 сентября 2023, 16:31 |
398
2

Неудачный старт сезона. Эвертон без Миколенко снова не выиграл

1 пункт после четырех туров

02 сентября 2023, 16:31 |
398
2
Неудачный старт сезона. Эвертон без Миколенко снова не выиграл
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

«Эвертон» в матче четвертого тура чемпионата Англии сыграл вничью 2:2 с «Шеффилд Юнайтед», набрав первое очко в нынешнем сезоне. До этого в трех турах команда не забила ни одного гола.

Украинский защитник Виталий Миколенко провел матч в запасе.

Чемпионат Англии. 4-й тур

Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2
Голы: Арчер, 33, Пикфорд, 45 (в свои ворота) - Дюкуре, 14, Данхума, 55

По теме:
Возвращение Мудрика. Игрок – в заявке Челси на матч АПЛ
Челси – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Снова рекорд. Клубы АПЛ летом потратили 2,4 миллиарда, Челси – лидер
Эвертон Виталий Миколенко Шеффилд Юнайтед чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Еще один украинец будет играть за Жирону
Футбол | 01 сентября 2023, 17:36 10
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один украинец будет играть за Жирону
ОФИЦИАЛЬНО. Еще один украинец будет играть за Жирону

Но пока Дмитрий Мельниченко будет выступать за вторую команду

ВИРТ: Только чемпионство может реабилитировать Динамо за провал в Европе
Футбол | 02 сентября 2023, 10:31 10
ВИРТ: Только чемпионство может реабилитировать Динамо за провал в Европе
ВИРТ: Только чемпионство может реабилитировать Динамо за провал в Европе

Специалист – о выступлении киевской команды в Лиге конференций

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 сентября
Футбол | 02.09.2023, 14:31
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 сентября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 сентября
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я выпью цистерну пива, но никогда не ударю, как Дубинчак»
Футбол | 01.09.2023, 18:53
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я выпью цистерну пива, но никогда не ударю, как Дубинчак»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я выпью цистерну пива, но никогда не ударю, как Дубинчак»
И еще один украинец в Ла Лиге. Теперь будем следить за Вильярреалом
Футбол | 01.09.2023, 20:54
И еще один украинец в Ла Лиге. Теперь будем следить за Вильярреалом
И еще один украинец в Ла Лиге. Теперь будем следить за Вильярреалом
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
результата нет но играют хорошо
Ответить
0
OKs100
Будут бороться за не вылет в Чемпионшип вместе с Ньюкаслом.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина добыла волевую победу над Павлюченковой во втором раунде US Open
Свитолина добыла волевую победу над Павлюченковой во втором раунде US Open
01.09.2023, 00:59 38
Теннис
ФОТО. Мягкое пузо. Фьюри потроллил Усика после боя с Дюбуа
ФОТО. Мягкое пузо. Фьюри потроллил Усика после боя с Дюбуа
31.08.2023, 19:18 3
Бокс
Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу
Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу
31.08.2023, 22:55 203
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал еще одного легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал еще одного легионера
01.09.2023, 17:12 13
Футбол
Не ждите отставки Луческу. Он не позволит себе такую слабость
Не ждите отставки Луческу. Он не позволит себе такую слабость
01.09.2023, 21:36 37
Футбол
Таблица коэффициентов. Еврокубки на минималках: лишь 37-е место в сезоне
Таблица коэффициентов. Еврокубки на минималках: лишь 37-е место в сезоне
01.09.2023, 14:50 27
Футбол
Третья ракетка мира. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде US Open
Третья ракетка мира. Определена соперница Свитолиной в 3-м раунде US Open
01.09.2023, 08:31 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем