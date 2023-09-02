Англия02 сентября 2023, 16:31 |
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Неудачный старт сезона. Эвертон без Миколенко снова не выиграл
1 пункт после четырех туров
02 сентября 2023, 16:31 |
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«Эвертон» в матче четвертого тура чемпионата Англии сыграл вничью 2:2 с «Шеффилд Юнайтед», набрав первое очко в нынешнем сезоне. До этого в трех турах команда не забила ни одного гола.
Украинский защитник Виталий Миколенко провел матч в запасе.
Чемпионат Англии. 4-й тур
Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2
Голы: Арчер, 33, Пикфорд, 45 (в свои ворота) - Дюкуре, 14, Данхума, 55
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результата нет но играют хорошо
Будут бороться за не вылет в Чемпионшип вместе с Ньюкаслом.
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