Неудачный старт сезона. Эвертон без Миколенко снова не выиграл

«Эвертон» в матче четвертого тура чемпионата Англии сыграл вничью 2:2 с «Шеффилд Юнайтед», набрав первое очко в нынешнем сезоне. До этого в трех турах команда не забила ни одного гола.

Украинский защитник Виталий Миколенко провел матч в запасе.

Чемпионат Англии. 4-й тур

Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2

Голы: Арчер, 33, Пикфорд, 45 (в свои ворота) - Дюкуре, 14, Данхума, 55