Миколенко – вне основы Эвертона на матч с Шеффилд Юнайтед

В 14:30 по киевскому времени начнется матч 4-го тура чемпионата Англии, в котором отношения выяснят «Шеффилд Юнайтед» и «Эвертон».

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вновь не попал в стартовый состав команды. В нынешнем сезоне АПЛ он еще ни разу не был включен в старт «ирисок». Матч против «Шеффилда» Миколенко начнет на скамейке запасных.

В таблице АПЛ «Эвертон» занимает 19 место, не имея набранных баллов. «Шеффилд Юнайтед» идет 17-м и также без турнирных очков.