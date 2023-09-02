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  4. Миколенко – вне основы Эвертона на матч с Шеффилд Юнайтед
Англия
02 сентября 2023, 13:42 | Обновлено 02 сентября 2023, 13:55
248
0

Миколенко – вне основы Эвертона на матч с Шеффилд Юнайтед

Украинец начнет поединок на скамейке запасных

02 сентября 2023, 13:42 | Обновлено 02 сентября 2023, 13:55
248
0
Миколенко – вне основы Эвертона на матч с Шеффилд Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В 14:30 по киевскому времени начнется матч 4-го тура чемпионата Англии, в котором отношения выяснят «Шеффилд Юнайтед» и «Эвертон».

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко вновь не попал в стартовый состав команды. В нынешнем сезоне АПЛ он еще ни разу не был включен в старт «ирисок». Матч против «Шеффилда» Миколенко начнет на скамейке запасных.

В таблице АПЛ «Эвертон» занимает 19 место, не имея набранных баллов. «Шеффилд Юнайтед» идет 17-м и также без турнирных очков.

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Виталий Миколенко Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Эвертон Шеффилд Юнайтед стартовые составы
Источник Sport.ua
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