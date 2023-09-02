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Чемпионат Европы
02 сентября 2023, 14:30 | Обновлено 02 сентября 2023, 14:41
321
1

Спаллетти пояснил отсутствие Верратти и Жоржиньо в сборной Италии

Итальянцев ждут матча отбора на Евро-2024 с Украиной и Северной Македонией

02 сентября 2023, 14:30 | Обновлено 02 сентября 2023, 14:41
321
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Спаллетти пояснил отсутствие Верратти и Жоржиньо в сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоржиньо

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти дал объяснение тому факту, что он решил не вызывать в команду на матчи против Украины и Северной Македонии в квалификации чемпионата Европы 2024 года полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти и его коллегу по амплуа из «Арсенала» Жоржиньо.

«Нам нужны были игроки с международным опытом. Но мне не нужно было слишком много футболистов, потому что мне пришлось бы с сожалением говорить им, что они не сыграют, и отправлять их на трибуны. Сейчас лишь начало сезона, поэтому не все получали игровое время. По этой причине я не вызвал таких игроков, как Верратти и Жоржиньо. Как правило, у нас должно быть правильное поведение, исходя из этого, я выбираю состав, а не из-за имен игроков», – рассказал Спаллетти.

Как известно, в отборе на Евро-2023 сборная Италии сыграет 9 сентября с командой Северной Македонии, а 12-го числа померится силами с Украиной.

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Источник Football-Italia
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