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Чемпионат Европы
02 сентября 2023, 12:43 | Обновлено 02 сентября 2023, 12:56
855
0

Спаллетти назвал состав Италии на матчи с Украиной и Северной Македонией

«Скуадра Адзурра» готовится к сентябрьским поединкам

02 сентября 2023, 12:43 | Обновлено 02 сентября 2023, 12:56
855
0
Спаллетти назвал состав Италии на матчи с Украиной и Северной Македонией
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти огласил список футболистов, которые будут готовиться к матчам отбора Евро-2024 против команд Северной Македонии (9 сентября) и Украины (12 сентября).

В реестр Спаллетти вошли 29 игроков, в том числе – четыре голкипера.

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Франция), Алекс Мерет («Наполи»), Иван Проведель («Лацио»), Гульельмо Викарио («Тоттенхэм», Англия).

Защитники: Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все – «Интер»), Кристиано Бираги («Фиорентина»), Николо Казале, Алессио Романьоли (оба – «Лацио»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Джанлука Манчини, Леонардо Спинаццола (оба - «Рома»), Джорджио Скальвини («Аталанта»).

Полузащитники: Никола Барелла, Давиде Фраттези (оба – «Интер»), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба – «Рома») Мануэль Локателли («Ювентус»), Маттео Пессина («Монца»), Сандро Тонали («Ньюкасл», Англия).

Нападающие: Федерико Кьеза («Ювентус»), Вилфрид Ньонто («Лидс», Англия), Чиро Иммобиле, Маттиа Дзаккани (оба – «Лацио»), Маттео Политано, Джакомо Распадори (оба – «Наполи»), Матео Ретеги («Дженоа»), Николо Дзаньоло («Астон Вилла», Англия).

В таблице С отбора к Евро-2024 Италия занимает 3-е место, имея 3 очка после 2 матчей. Украина идет второй (6 пунктов после 3 игр), Северная Македония – четвертая (3 очка после 3 матчей).

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Источник Федерация футбола Италии
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