Кубок лиги Аргентины. Сентраль Кордоба победил в перестрелке с Платенсе

Перестрелкой в Сантьяго-дель-Эстеро между местным «Сентраль Кордоба» и «Платенсе» из пригорода Буэнос-Айреса начался третий тур группового этапа Кубка Профессиональной лиги Аргентины в группе В.

В середине первого тайма Луис Родригес точным дальним ударом замкнул скидку головой от Мауро Питона после навеса с левого фланга и на перерыв хозяева ушли лидерами. А во втором тайме Гонсало Алвес после эффектной комбинации, которая отрезала защитников «Платенсе», вывел на ударную позицию Лукаса Гамбу – 2:0.

Но «Платенсе» через две минуты ответил — Николас Кастро после паса пяткой от Агустина Окампо застал врасплох вратаря хозяев Матиаса Мансилью. Менее, чем через десять минут Сиро Риус реализовал выход 3 в 1, а Окампо пополнил свою статистику еще одной результативной передачей.

Однако увезти из Сантьяго-дель-Эстеро победу «Платенсе» не смог. И «помог» гостям в этом тот же Риус, который вскоре после гола получил красную карточку за фол последней надежды — полузащитник гостей придержал за футболку Матео Санабрию, убегавшего один на один с вратарем Рамиро Маканьо. И почти сразу Санабрия, пробивая через себя, попал в перекладину.

Но все-таки хозяева смогли реализовать большинство. За три минуты до завершения основного времени матча вышедший на замену Федерико Хоурдан навесом нашел забытого защитой «Платенсе» в паре метров от своих ворот левого защитника Лукаса Анхелини — 3:2, победа «Сентраль Кордоба».

Кубок Профессиональной лиги Аргентины, Группа В

2 сентября

Сентраль Кордоба (Сантьяго-дель-Эстеро) – Платенсе (Висенте-Лопес) – 3:2 (1:0)

Голы: Родригес, 22, Гамба, 62, Анхелини, 87 – Кастро, 64, Риус, 71