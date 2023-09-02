Украина. Премьер лига02 сентября 2023, 12:58 |
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Скоро вернется из лазарета. Заря внесла Мацапуру в заявку на сезон в УПЛ
Дмитрий в этом году на поле в официальных матчах не появлялся
02 сентября 2023, 12:58 |
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«Заря» накануне, 1 сентября, внесла в свою заявку на сезон в украинской Премьер-лиге-2023/24 основного вратаря команды Дмитрия Мацапуру.
23-летний футболист в текущем году не участвовал в официальных матчах, так как в феврале получил травму крестообразной связки колена и пребывал в лазарете. Тогда о сроках восстановления Мацапуры луганский клуб не сообщал.
Мацапура является воспитанником академии «Зари». Провел за луганчан 45 матчей, в которых пропустил 55 мячей.
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