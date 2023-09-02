Скоро вернется из лазарета. Заря внесла Мацапуру в заявку на сезон в УПЛ

«Заря» накануне, 1 сентября, внесла в свою заявку на сезон в украинской Премьер-лиге-2023/24 основного вратаря команды Дмитрия Мацапуру.

upl.ua

23-летний футболист в текущем году не участвовал в официальных матчах, так как в феврале получил травму крестообразной связки колена и пребывал в лазарете. Тогда о сроках восстановления Мацапуры луганский клуб не сообщал.

Мацапура является воспитанником академии «Зари». Провел за луганчан 45 матчей, в которых пропустил 55 мячей.