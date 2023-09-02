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  4. Скоро вернется из лазарета. Заря внесла Мацапуру в заявку на сезон в УПЛ
Украина. Премьер лига
02 сентября 2023, 12:58 |
229
0

Скоро вернется из лазарета. Заря внесла Мацапуру в заявку на сезон в УПЛ

Дмитрий в этом году на поле в официальных матчах не появлялся

02 сентября 2023, 12:58 |
229
0
Скоро вернется из лазарета. Заря внесла Мацапуру в заявку на сезон в УПЛ
ФК Заря. Дмитрий Мацапура

«Заря» накануне, 1 сентября, внесла в свою заявку на сезон в украинской Премьер-лиге-2023/24 основного вратаря команды Дмитрия Мацапуру.

upl.ua

23-летний футболист в текущем году не участвовал в официальных матчах, так как в феврале получил травму крестообразной связки колена и пребывал в лазарете. Тогда о сроках восстановления Мацапуры луганский клуб не сообщал.

Мацапура является воспитанником академии «Зари». Провел за луганчан 45 матчей, в которых пропустил 55 мячей.

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Дмитрий Мацапура Заря Луганск заявка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ
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