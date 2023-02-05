Надолго вне игры. Основной вратарь луганской Зари получил серьезную травму

Основной вратарь луганской «Зари» Дмитрий Мацапура получил серьезную травму.

В ближайшее время ему предстоит операция, после чего голкипер пройдет реабилитационный период. В этом сезоне Дмитрий не сможет помочь «черно-белым».

Луганский клуб пожелал Дмитрию здоровья, как можно скорее пройти этот период жизни и вернуться на поле еще сильнее.