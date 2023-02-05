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  4. Надолго вне игры. Основной вратарь луганской Зари получил серьезную травму
Украина. Премьер лига
05 февраля 2023, 18:45 | Обновлено 05 февраля 2023, 19:02
1046
0

Надолго вне игры. Основной вратарь луганской Зари получил серьезную травму

В этом сезоне Дмитрий Мацапура уже не сможет помочь черно-белым

05 февраля 2023, 18:45 | Обновлено 05 февраля 2023, 19:02
1046
0
Надолго вне игры. Основной вратарь луганской Зари получил серьезную травму
ФК Заря Луганск. Дмитрий Мацапура

Основной вратарь луганской «Зари» Дмитрий Мацапура получил серьезную травму.

В ближайшее время ему предстоит операция, после чего голкипер пройдет реабилитационный период. В этом сезоне Дмитрий не сможет помочь «черно-белым».

Луганский клуб пожелал Дмитрию здоровья, как можно скорее пройти этот период жизни и вернуться на поле еще сильнее.

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Дмитрий Мацапура Заря Луганск травма
Источник ФК Заря
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