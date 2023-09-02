Стало известно расписание матчей Шахтера в групповом раунде ЛЧ
Первый матч состоится 19 сентября против «Порту»
Украинский «Шахтер» узнал расписание своих матчей в групповом раунде Лиги Чемпионов 2023/24.
Первый матч украинский клуб проведет во вторник, 19 сентября, против португальского «Порту». Эта встреча для «Шахтера» будет домашней и начнется в 22:00 по киевскому времени
Расписание матчей «Шахтера» в групповом раунде ЛЧ-2023/24
19 сентября – «Шахтер» – «Порту»
4 октября – «Антверпен» – «Шахтер»
25 октября – «Барселона» – «Шахтер»
7 ноября – «Шахтер» – «Барселона»
28 ноября – «Шахтер» – «Антверпен»
13 декабря – «Порту» – «Шахтер»
Оба матча против «Порту» начнутся в 22:00 по киевскому времени, все матчи против «Антверпена» и «Барселоны» - в 19:45 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренер – о победе «Милана» над «Ромой»
Завершился очередной игровой день на баскетбольном мундиале
Хоча, якщо Барса і Порту на той час вирішать всі свої завдання (98%) то для ШД можна буде ще надіятись на нічию з Порту. Головне щоб з Антверпеном взяли своїх мінімум 4