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Лига чемпионов
02 сентября 2023, 12:22 | Обновлено 02 сентября 2023, 12:35
1084
1

Стало известно расписание матчей Шахтера в групповом раунде ЛЧ

Первый матч состоится 19 сентября против «Порту»

02 сентября 2023, 12:22 | Обновлено 02 сентября 2023, 12:35
1084
1
Стало известно расписание матчей Шахтера в групповом раунде ЛЧ
ФК Шахтер

Украинский «Шахтер» узнал расписание своих матчей в групповом раунде Лиги Чемпионов 2023/24.

Первый матч украинский клуб проведет во вторник, 19 сентября, против португальского «Порту». Эта встреча для «Шахтера» будет домашней и начнется в 22:00 по киевскому времени

Расписание матчей «Шахтера» в групповом раунде ЛЧ-2023/24

19 сентября – «Шахтер» – «Порту»

4 октября – «Антверпен» – «Шахтер»

25 октября – «Барселона» – «Шахтер»

7 ноября – «Шахтер» – «Барселона»

28 ноября – «Шахтер» – «Антверпен»

13 декабря – «Порту» – «Шахтер»

Оба матча против «Порту» начнутся в 22:00 по киевскому времени, все матчи против «Антверпена» и «Барселоны» - в 19:45 по киевскому времени.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 1
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Микола Унгурян
трохи хріновий календар, краще б перший і останній матч був з Барсою.
Хоча, якщо Барса і Порту на той час вирішать всі свої завдання (98%) то для ШД можна буде ще надіятись на нічию з Порту. Головне щоб з Антверпеном взяли своїх мінімум 4 
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