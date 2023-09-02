Стало известно расписание матчей Шахтера в групповом раунде ЛЧ

Украинский «Шахтер» узнал расписание своих матчей в групповом раунде Лиги Чемпионов 2023/24.

Первый матч украинский клуб проведет во вторник, 19 сентября, против португальского «Порту». Эта встреча для «Шахтера» будет домашней и начнется в 22:00 по киевскому времени

Расписание матчей «Шахтера» в групповом раунде ЛЧ-2023/24

19 сентября – «Шахтер» – «Порту»

4 октября – «Антверпен» – «Шахтер»

25 октября – «Барселона» – «Шахтер»

7 ноября – «Шахтер» – «Барселона»

28 ноября – «Шахтер» – «Антверпен»

13 декабря – «Порту» – «Шахтер»

Оба матча против «Порту» начнутся в 22:00 по киевскому времени, все матчи против «Антверпена» и «Барселоны» - в 19:45 по киевскому времени.