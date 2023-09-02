Минай – Шахтер. Известны составы команд
Игра начнется в 13:00 по киевскому времени
В 13:00 по киевскому времени в Минае на одноименном стадионе начнется матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Минай» и донецкий «Шахтер».
Стали известны составы команд.
«Минай»: Бандура – Дмитрук, Мельник, Кравчук, Немчанинов, Рогозинский, Витенчук, Ралюченко, Гечев, Твердохлеб, Вишневский.
«Шахтер»: Ризнык – Степаненко, Крыськив, Зубков, Сикан, Азаров, Матвиенко, Конопля, Назарина, Козик, Кащук.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Шахтер».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Борьбу в Нью-Йорке завершила Елена Рыбакина
Экс-нападающий «Динамо» прокомментировал эпизод из вчерашней игры киевлян против «Бешикташа»