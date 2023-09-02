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Украина. Премьер лига
02 сентября 2023, 12:03 | Обновлено 02 сентября 2023, 12:38
452
4

Минай – Шахтер. Известны составы команд

Игра начнется в 13:00 по киевскому времени

02 сентября 2023, 12:03 | Обновлено 02 сентября 2023, 12:38
452
4
Минай – Шахтер. Известны составы команд
ФК Шахтер Донецк

В 13:00 по киевскому времени в Минае на одноименном стадионе начнется матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Минай» и донецкий «Шахтер».

Стали известны составы команд.

«Минай»: Бандура – Дмитрук, Мельник, Кравчук, Немчанинов, Рогозинский, Витенчук, Ралюченко, Гечев, Твердохлеб, Вишневский.

«Шахтер»: Ризнык – Степаненко, Крыськив, Зубков, Сикан, Азаров, Матвиенко, Конопля, Назарина, Козик, Кащук.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Шахтер».

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стартовые составы Минай - Шахтер Шахтер Донецк Минай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Mr Voevudskiy
Чигрика и Рака нет, бразильцев набрали так их уже и на лавке нет. Мда уж
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AK.228
Пів складу спорт уа не вгадали
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