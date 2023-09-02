Минай – Шахтер. Известны составы команд

В 13:00 по киевскому времени в Минае на одноименном стадионе начнется матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Минай» и донецкий «Шахтер».

Стали известны составы команд.

«Минай»: Бандура – Дмитрук, Мельник, Кравчук, Немчанинов, Рогозинский, Витенчук, Ралюченко, Гечев, Твердохлеб, Вишневский.

«Шахтер»: Ризнык – Степаненко, Крыськив, Зубков, Сикан, Азаров, Матвиенко, Конопля, Назарина, Козик, Кащук.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Шахтер».