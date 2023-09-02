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  4. ВИРТ: Только чемпионство может реабилитировать Динамо за провал в Европе
Украина. Премьер лига
02 сентября 2023, 10:31 | Обновлено 02 сентября 2023, 10:35
269
3

ВИРТ: Только чемпионство может реабилитировать Динамо за провал в Европе

Специалист – о выступлении киевской команды в Лиге конференции

02 сентября 2023, 10:31 | Обновлено 02 сентября 2023, 10:35
269
3
ВИРТ: Только чемпионство может реабилитировать Динамо за провал в Европе
ФК Динамо Киев

Бывший главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился собственными впечатлениями от выступления киевского Динамо в плей-офф Лиги конференций, где команда Мирчи Луческу по итогам двух матчей уступила турецкому «Бешикташу» и впервые за 18 лет осталась без еврокубковой осени.

– Юрий, на ваш взгляд, игру «Динамо» во втором матче с «Бешикташем» можно назвать провальной?
– Конечно, по результату это была не лучшая игра киевлян. Один пропущенный гол, атака вообще провальная и хорошая игра Бущана на последнем рубеже. Один удар Ваната в первом тайме, одна атака в начале второго тайма. Все, что можно вспомнить. Это команда, которой нужно было забивать голы, а киевляне нанесли один удар - это очень мало для получения результата. В игре «Динамо» не наблюдалось остроты, были передачи назад, много брака в обороне, некому было разбежаться. Караваев выпал из игры, поэтому фланги тоже не работали. Непонятно, почему Луческу не делал замены раньше, а в конце матча.

– Чувствовалось ли отсутствие Ярмоленко в игре с турками?
– Отсутствие такого игрока, как Андрей, конечно, это потеря. Он не играл также в первом матче, но команда в первой игре действовала лучше: создавала моменты, атаковала. Видно было, что «Динамо» планировало сыграть в защитный футбол и на быстрых контратаках использовать моменты. Поэтому, я думаю, не в Ярмоленко дело. Дело в том, что «Динамо» в двух матчах показало разную игру. Мне не понятно, что «Динамо» хотело показать в матче на выезде. Стоять весь матч в защите и отбиваться, ища моменты для одной атаки - это мало. Футболисты психологически не были готовы к этому матчу. Был страх играть вперед, страх атаковать и могу отметить большой процент брака при выполнении передач.

– Было ощущение, что «Динамо» перестало играть после пропущенного мяча?
– Так и складывалась игра. Проигрывали, надо было идти вперед, прессинговать, накрывать, забивать, но мы ничего не увидели из этого: ни замен, ни скорости, вообще ничего не увидели. В первой игре в первом тайме команда играла так, как надо было играть в Турции.

– Как вы считаете, каким должно быть будущее Луческу в клубе?
– Это вопрос не ко мне. Есть руководители клуба, все решает президент «Динамо». Все, что происходит внутри клуба, должно решать непосредственно руководство «Динамо». Поэтому оставаться Мистеру или нет, будет решать тоже руководство.

– Чего не хватает «Динамо» для того, чтобы начать добиваться положительного результата?
– Нет стабильности. Команда много пропускает, результаты разные. Не могут футболисты такой команды одну игру выигрывать, а другую проваливать. Подбор футболистов хороший, поэтому, я думаю, стабильность должна быть. Вот, например, Буяльский. Первую игру отыграл на высоком уровне, а в ответном матче его не было видно. Так не должно быть.

– «Динамо» будет играть в чемпионате без осенних еврокубков. Будет больше времени, чтобы сосредоточиться на борьбе за чемпионство?
– Я думаю, что киевляне могут реабилитировать себя перед болельщикам за провал в еврокубках, только если станут чемпионами. Перед каждым сезоном у такой команды, как «Динамо», цель одна - чемпионство. Поэтому, конечно, в этом сезоне киевляне уже должны бороться за золото. Тем более, что игроки подобраны классные, но со стабильностью пока что проблемы.

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Юрий Вирт инсайд Динамо Киев Лига конференций Бешикташ - Динамо
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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solart1964
Да нихрена их не реабилитирует. С такой игрой и с таким подходом чемпионство им светит только в том случае если все остальные будут еще хуже. Весьма условная реабилитация...
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0
Swed
Третье место гарантирует Динамо зону спокойствия, как сейчас у Зари.
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