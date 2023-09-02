Италия02 сентября 2023, 10:06 | Обновлено 02 сентября 2023, 10:12
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Этот может. Моуриньо проигнорировал СМИ после матча с Миланом
Главный тренер «Ромы» отказался общаться с прессой
02 сентября 2023, 10:06 | Обновлено 02 сентября 2023, 10:12
284
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отказался появиться на пресс-конференцию после домашнего матча «волков» с «Миланом» (1:2) в 3-м туре чемпионата Италии.
В турнирной таблице Серии А «Рома» занимает 18-е место, имея 1 очко после 3 матчей. 16 сентября римская команда сыграет дома с «Эмполи».
Напомним, главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после встречи с «Ромой» заявил, что знает, в чем его подопечным надо прибавить.
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