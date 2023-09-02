Этот может. Моуриньо проигнорировал СМИ после матча с Миланом

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отказался появиться на пресс-конференцию после домашнего матча «волков» с «Миланом» (1:2) в 3-м туре чемпионата Италии.

В турнирной таблице Серии А «Рома» занимает 18-е место, имея 1 очко после 3 матчей. 16 сентября римская команда сыграет дома с «Эмполи».

Напомним, главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после встречи с «Ромой» заявил, что знает, в чем его подопечным надо прибавить.