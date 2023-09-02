Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Этот может. Моуриньо проигнорировал СМИ после матча с Миланом
Италия
02 сентября 2023, 10:06 | Обновлено 02 сентября 2023, 10:12
284
0

Этот может. Моуриньо проигнорировал СМИ после матча с Миланом

Главный тренер «Ромы» отказался общаться с прессой

02 сентября 2023, 10:06 | Обновлено 02 сентября 2023, 10:12
284
0
Этот может. Моуриньо проигнорировал СМИ после матча с Миланом
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо (слева)

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отказался появиться на пресс-конференцию после домашнего матча «волков» с «Миланом» (1:2) в 3-м туре чемпионата Италии.

В турнирной таблице Серии А «Рома» занимает 18-е место, имея 1 очко после 3 матчей. 16 сентября римская команда сыграет дома с «Эмполи».

Напомним, главный тренер «Милана» Стефано Пиоли после встречи с «Ромой» заявил, что знает, в чем его подопечным надо прибавить.

По теме:
Стефано ПИОЛИ: «Осознаем, в чем Милану нужно прибавить»
ВИДЕО. Сассуоло уверенно обыграл Верону в 3-м туре Серии A
ВИДЕО. Милан с голами Жиру и Леау переиграл Рому в главном матче дня
Жозе Моуриньо Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Милан Рома - Милан
Источник Football-Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Коломойскому вручено подозрение
Футбол | 02 сентября 2023, 11:08 0
Коломойскому вручено подозрение
Коломойскому вручено подозрение

Олигарх подозревается в мошенничестве и отмывании имущества

Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 01 сентября 2023, 23:48 0
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу

В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина

Их уже трое. Жирона подписала еще одного украинца
Футбол | 01.09.2023, 14:26
Их уже трое. Жирона подписала еще одного украинца
Их уже трое. Жирона подписала еще одного украинца
Таблица коэффициентов. Еврокубки на минималках: лишь 37-е место в сезоне
Футбол | 01.09.2023, 14:50
Таблица коэффициентов. Еврокубки на минималках: лишь 37-е место в сезоне
Таблица коэффициентов. Еврокубки на минималках: лишь 37-е место в сезоне
Трансферная лихорадка, Яремчук – в Валенсии, Заря узнала суперников
Футбол | 02.09.2023, 09:59
Трансферная лихорадка, Яремчук – в Валенсии, Заря узнала суперников
Трансферная лихорадка, Яремчук – в Валенсии, Заря узнала суперников
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Боролись до последнего. Заря не удержала шанс на овертаймы и выступит в ЛК
Боролись до последнего. Заря не удержала шанс на овертаймы и выступит в ЛК
31.08.2023, 22:01 19
Футбол
Не ждите отставки Луческу. Он не позволит себе такую слабость
Не ждите отставки Луческу. Он не позволит себе такую слабость
01.09.2023, 21:36 36
Футбол
ФОТО. Мягкое пузо. Фьюри потроллил Усика после боя с Дюбуа
ФОТО. Мягкое пузо. Фьюри потроллил Усика после боя с Дюбуа
31.08.2023, 19:18 2
Бокс
Названы соперники для Шахтера. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов
Названы соперники для Шахтера. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов
31.08.2023, 19:52 53
Футбол
Иван РЕДКАЧ: «Рефери вытянул Усика за яйца»
Иван РЕДКАЧ: «Рефери вытянул Усика за яйца»
01.09.2023, 12:06 20
Бокс
Бойкот из-за участия беларуси. Сборная Украины отказалась играть в Евролиге
Бойкот из-за участия беларуси. Сборная Украины отказалась играть в Евролиге
31.08.2023, 17:19 2
Футбол
ЧМ-2023. Сенсационные победы сборных Латвии и Бразилии
ЧМ-2023. Сенсационные победы сборных Латвии и Бразилии
01.09.2023, 18:54 2
Баскетбол
Полный вылет. Днепр-1 установил грустный антирекорд, который нельзя побить
Полный вылет. Днепр-1 установил грустный антирекорд, который нельзя побить
31.08.2023, 23:59 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем