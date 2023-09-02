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Чемпионат Италии
Сассуоло
01.09.2023 19:30 – FT 3 : 1
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Италия
02 сентября 2023, 06:32 | Обновлено 02 сентября 2023, 06:50
44
0

ВИДЕО. Сассуоло уверенно обыграл Верону в 3-м туре Серии A

Смотрите видеообзор матча 3-го тура чемпионат Италии

02 сентября 2023, 06:32 | Обновлено 02 сентября 2023, 06:50
44
0
ВИДЕО. Сассуоло уверенно обыграл Верону в 3-м туре Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 1 сентября в матче 3-го тура итальянской Серии Сассуоло победил Верону (3:1).

Серия А. 3-й тур, 1 сентября

Сассуоло – Верона – 3:1

Голы: Пинамонти, 11, Берарди, 64, 72 (пен) – Нгонге, 56

Видео голов и обзор матча

События матча

73’
ГОЛ ! С пенальти забил Доменико Берарди (Сассуоло).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Доменико Берарди (Сассуоло).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Сириль Нгонж (Эллас Верона).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Пинамонти (Сассуоло).
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Сассуоло Верона чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор Андреа Пинамонти Доменико Берарди Сирил Нгонге
Источник Sport.ua
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