01.09.2023 19:30 – FT 3 : 1
Италия02 сентября 2023, 06:32 | Обновлено 02 сентября 2023, 06:50
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ВИДЕО. Сассуоло уверенно обыграл Верону в 3-м туре Серии A
Смотрите видеообзор матча 3-го тура чемпионат Италии
02 сентября 2023, 06:32 | Обновлено 02 сентября 2023, 06:50
44
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Вечером 1 сентября в матче 3-го тура итальянской Серии Сассуоло победил Верону (3:1).
Серия А. 3-й тур, 1 сентября
Сассуоло – Верона – 3:1
Голы: Пинамонти, 11, Берарди, 64, 72 (пен) – Нгонге, 56
Видео голов и обзор матча
События матча
73’
ГОЛ ! С пенальти забил Доменико Берарди (Сассуоло).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Доменико Берарди (Сассуоло).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Сириль Нгонж (Эллас Верона).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Андреа Пинамонти (Сассуоло).
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