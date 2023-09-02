Франция02 сентября 2023, 03:23 | Обновлено 02 сентября 2023, 03:52
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ВИДЕО. Марсель сыграл вничью с Нантом и стал лидером Лиги 1
Для хозяев поля на 39-й минуте счет сравнял Мостафа Мохамед
02 сентября 2023, 03:23 | Обновлено 02 сентября 2023, 03:52
36
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В матче 4-го тура чемпионата Франции «Марсель» на выезде сыграл вничью с «Нантом» (1:1).
Счет в игре на 4-й минуте для гостей открыл Исмаила Сарр. Защитник «Нанта» Бастьен Мепью получил красную карточку уже на 10-й минуте.
Для хозяев поля на 39-й минуте счет сравнял Мостафа Мохамед.
«Марсель» набрал 8 очков и стал лидером Лиги 1.
Лига 1. 4-й тур, 1 сентября
Нант – Марсель – 1:1
Голы: Мостафа Мохамед, 39 – Сарр, 4
Видеообзор матча
События матча
39’
ГОЛ ! Мяч забил Мостафа Мохамед (Нант).
9’
Bastien Meupiyou (Нант) получает красную карточку.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаила Сарр (Марсель).
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