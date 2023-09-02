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Чемпионат Франции
Нант
01.09.2023 22:00 – FT 1 : 1
Марсель
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
02 сентября 2023, 03:23 | Обновлено 02 сентября 2023, 03:52
36
0

ВИДЕО. Марсель сыграл вничью с Нантом и стал лидером Лиги 1

Для хозяев поля на 39-й минуте счет сравнял Мостафа Мохамед

02 сентября 2023, 03:23 | Обновлено 02 сентября 2023, 03:52
36
0
ВИДЕО. Марсель сыграл вничью с Нантом и стал лидером Лиги 1
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го тура чемпионата Франции «Марсель» на выезде сыграл вничью с «Нантом» (1:1).

Счет в игре на 4-й минуте для гостей открыл Исмаила Сарр. Защитник «Нанта» Бастьен Мепью получил красную карточку уже на 10-й минуте.

Для хозяев поля на 39-й минуте счет сравнял Мостафа Мохамед.

«Марсель» набрал 8 очков и стал лидером Лиги 1.

Лига 1. 4-й тур, 1 сентября

Нант – Марсель – 1:1

Голы: Мостафа Мохамед, 39 – Сарр, 4

Видеообзор матча

События матча

39’
ГОЛ ! Мяч забил Мостафа Мохамед (Нант).
9’
Bastien Meupiyou (Нант) получает красную карточку.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаила Сарр (Марсель).
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Марсель Нант чемпионат Франции по футболу Лига 1 видео голов и обзор Исмаила Сарр Мостафа Мохамед
Источник Sport.ua
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