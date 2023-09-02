ВИДЕО. Марсель сыграл вничью с Нантом и стал лидером Лиги 1

В матче 4-го тура чемпионата Франции «Марсель» на выезде сыграл вничью с «Нантом» (1:1).

Счет в игре на 4-й минуте для гостей открыл Исмаила Сарр. Защитник «Нанта» Бастьен Мепью получил красную карточку уже на 10-й минуте.

Для хозяев поля на 39-й минуте счет сравнял Мостафа Мохамед.

«Марсель» набрал 8 очков и стал лидером Лиги 1.

Лига 1. 4-й тур, 1 сентября

Нант – Марсель – 1:1

Голы: Мостафа Мохамед, 39 – Сарр, 4

Видеообзор матча