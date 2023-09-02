ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед усилился хавбеком из Фиорентины
Марокканец Софьян Амрабат перешел на правах аренды сроком на один сезон
Марокканский хавбек Софьян Амрабат официально перешел из итальянской Фиорентины в английский Ман Юнайтед.
Футболист совершил трансфер на правах аренды сроком на один сезон, до июня 2024 года.
Амрабат: «Большая честь – стать игроком Манчестер Юнайтед. Мне пришлось набраться терпения, но я всегда слушаю свое сердце, и теперь я представляю клуб своей мечты. Я знаю, как любит работать Эрик тен Хаг и что ему нужно от своих игроков. Он очень помог мне в начале карьеры».
По неофициальным данным, МЮ взял в аренду Амрабата за 10 млн евро с правом выкупа за 20 млн + 5 млн евро бонусами.
В прошлом сезоне марокканский полузащитник провел за «Фиорентину» 29 матчей в Серии А.
🇲🇦🇲🇦🇲🇦— Manchester United (@ManUtd) September 1, 2023
🔴 Sofyan Amrabat = United 🔴#MUFC
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