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Англия
02 сентября 2023, 04:21 | Обновлено 02 сентября 2023, 04:50
33
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед усилился хавбеком из Фиорентины

Марокканец Софьян Амрабат перешел на правах аренды сроком на один сезон

02 сентября 2023, 04:21 | Обновлено 02 сентября 2023, 04:50
33
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед усилился хавбеком из Фиорентины
Getty Images/Global Images Ukraine

Марокканский хавбек Софьян Амрабат официально перешел из итальянской Фиорентины в английский Ман Юнайтед.

Футболист совершил трансфер на правах аренды сроком на один сезон, до июня 2024 года.

Амрабат: «Большая честь – стать игроком Манчестер Юнайтед. Мне пришлось набраться терпения, но я всегда слушаю свое сердце, и теперь я представляю клуб своей мечты. Я знаю, как любит работать Эрик тен Хаг и что ему нужно от своих игроков. Он очень помог мне в начале карьеры».

По неофициальным данным, МЮ взял в аренду Амрабата за 10 млн евро с правом выкупа за 20 млн + 5 млн евро бонусами.

В прошлом сезоне марокканский полузащитник провел за «Фиорентину» 29 матчей в Серии А.

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Источник ФК Манчестер Юнайтед
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