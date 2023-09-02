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Чемпионат Испании
Альмерия
01.09.2023 23:00 – FT 2 : 3
Сельта
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Испания
02 сентября 2023, 01:29 | Обновлено 02 сентября 2023, 01:51
9
0

Сельта вырвала победу у Альмерии, Вильярреал на выезде проиграл Кадису

Вечером 1 сентября состоялись два матча 4-го тура чемпионата Испании

02 сентября 2023, 01:29 | Обновлено 02 сентября 2023, 01:51
9
0
Сельта вырвала победу у Альмерии, Вильярреал на выезде проиграл Кадису
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 1 сентября состоялись два матча 4-го тура чемпионата Испании.

«Сельта» на выезде переиграла «Альмерию» со счетом 3:2. Гости вырвали победу на 87-й минуте, когда гол забил 19-летний швед Уиллиот Сведберг .

«Вильярреал» в гостях уступил «Кадису» (1:3).

Ла Лига. 4-й тур, 1 сентября

Альмерия – Сельта – 2:3

Голы: Акьеме, 54, Аррибас, 68 – Нуньес, 24, Ларсен, 33, Сведберг, 87

Кадис – Вильярреал – 3:1

Голы: Рамос, 18 Мачис, 30, 50 – Серлот, 10

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Williot Swedberg (Сельта).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Аррибас (Альмерия).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Акием (Альмерия).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Йорген Странд-Ларсен (Сельта).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Унаи Нуньес (Сельта).
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Источник Sport.ua
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