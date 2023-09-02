Сельта вырвала победу у Альмерии, Вильярреал на выезде проиграл Кадису

Вечером 1 сентября состоялись два матча 4-го тура чемпионата Испании.

«Сельта» на выезде переиграла «Альмерию» со счетом 3:2. Гости вырвали победу на 87-й минуте, когда гол забил 19-летний швед Уиллиот Сведберг .

«Вильярреал» в гостях уступил «Кадису» (1:3).

Ла Лига. 4-й тур, 1 сентября

Альмерия – Сельта – 2:3

Голы: Акьеме, 54, Аррибас, 68 – Нуньес, 24, Ларсен, 33, Сведберг, 87

Кадис – Вильярреал – 3:1

Голы: Рамос, 18 Мачис, 30, 50 – Серлот, 10