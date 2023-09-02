Испания02 сентября 2023, 01:29 | Обновлено 02 сентября 2023, 01:51
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Сельта вырвала победу у Альмерии, Вильярреал на выезде проиграл Кадису
Вечером 1 сентября состоялись два матча 4-го тура чемпионата Испании
02 сентября 2023, 01:29 | Обновлено 02 сентября 2023, 01:51
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Вечером 1 сентября состоялись два матча 4-го тура чемпионата Испании.
«Сельта» на выезде переиграла «Альмерию» со счетом 3:2. Гости вырвали победу на 87-й минуте, когда гол забил 19-летний швед Уиллиот Сведберг .
«Вильярреал» в гостях уступил «Кадису» (1:3).
Ла Лига. 4-й тур, 1 сентября
Альмерия – Сельта – 2:3
Голы: Акьеме, 54, Аррибас, 68 – Нуньес, 24, Ларсен, 33, Сведберг, 87
Кадис – Вильярреал – 3:1
Голы: Рамос, 18 Мачис, 30, 50 – Серлот, 10
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Williot Swedberg (Сельта).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Аррибас (Альмерия).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Серхио Акием (Альмерия).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Йорген Странд-Ларсен (Сельта).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Унаи Нуньес (Сельта).
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