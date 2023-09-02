01.09.2023 22:00 – FT 1 : 2
Англия02 сентября 2023, 00:23 | Обновлено 02 сентября 2023, 00:30
27
0
Веселая концовка. Вест Хэм в гостях обыграл новичка и стал лидером АПЛ
Команды обменялись забитыми голами в конце матча
02 сентября 2023, 00:23 | Обновлено 02 сентября 2023, 00:30
27
0
В матче 4-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» на выезде обыграл «Лутон Таун» со счетом 2:1.
У молотобойцев голы забили Джаррод Боуэн (37 мин) и Курт Зума (85 мин). А у хозяев отличился Мадс Андерсен (90+2 мин).
«Вест Хэм» набрал 10 очков и вышел в лидеры АПЛ. «Лутон Таун» является аутсайдером, не набрав еще ни одного балла.
Премьер-лига. 4-й тур, 1 сентября
Лутон Таун – Вест Хэм – 1:2
Голы: Андерсен, 90+2 – Боуэн, 37, Зума, 85
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 сентября 2023, 19:02 15
Команда Романа Григорчука играла в меньшинстве с 10 минуты матча
Волейбол | 01 сентября 2023, 23:48 0
В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина
Футбол | 01.09.2023, 11:35
Футбол | 01.09.2023, 06:28
Футбол | 01.09.2023, 23:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.08.2023, 15:49 18
31.08.2023, 22:01 19
31.08.2023, 22:55 200
31.08.2023, 17:19 2
Теннис
01.09.2023, 08:31 3
31.08.2023, 23:59 12
01.09.2023, 00:59 34