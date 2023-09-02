Веселая концовка. Вест Хэм в гостях обыграл новичка и стал лидером АПЛ

В матче 4-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» на выезде обыграл «Лутон Таун» со счетом 2:1.

У молотобойцев голы забили Джаррод Боуэн (37 мин) и Курт Зума (85 мин). А у хозяев отличился Мадс Андерсен (90+2 мин).

«Вест Хэм» набрал 10 очков и вышел в лидеры АПЛ. «Лутон Таун» является аутсайдером, не набрав еще ни одного балла.

Премьер-лига. 4-й тур, 1 сентября

Лутон Таун – Вест Хэм – 1:2

Голы: Андерсен, 90+2 – Боуэн, 37, Зума, 85