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Украина. Премьер лига
01 сентября 2023, 23:41 | Обновлено 01 сентября 2023, 23:48
688
1

Экс-форвард Шахтера подписал трехлетний контракт с Металлистом 1925

Форвард Андрей Борячук усилил линию атаки харьковского клуба

01 сентября 2023, 23:41 | Обновлено 01 сентября 2023, 23:48
688
1
Экс-форвард Шахтера подписал трехлетний контракт с Металлистом 1925
ФК Металлист 1925. Андрей Борячук

Как стало известно Sport.ua, нападающий Андрей Борячук попрощался с «Шахтером» и поставил подпись под трехлетним контрактом с «Металлистом 1925».

27-летний футболист уже играл за харьковский клуб – с августа по декабрь 2022 года, на правах аренды. Тогда в 8 матчах за «Металлист 1925» Борячук забил 3 мяча.

В весенней части сезона 2022/2023 форвард дважды выходил на замену в составе «Шахтера». Старт нового сезона Борячук пропустил из-за травмы и даже не значился в заявке «горняков».

Ранее Андрей Борячук выступал также за «Мариуполь», турецкий «Ризеспор», венгерский «Мезекевешд» и львовский «Рух». На уровне УПЛ в активе игрока 74 поединка, 22 гола и 5 ассистов. В ноябре 2018 года Борячук сыграл 2 матча за сборную Украины.

Набрав 6 очков в 4 матчах, «Металлист 1925» занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ. В воскресенье, 3 сентября, команда Эдмара и Олега Голодюка сыграет во Львове с теневым лидером чемпионата – «Рухом».

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Источник Sport.ua
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apepa
С таким нападающим можно и на зону еврокубков замахнуцца, не правда ли?
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