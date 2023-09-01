Экс-форвард Шахтера подписал трехлетний контракт с Металлистом 1925

Как стало известно Sport.ua, нападающий Андрей Борячук попрощался с «Шахтером» и поставил подпись под трехлетним контрактом с «Металлистом 1925».

27-летний футболист уже играл за харьковский клуб – с августа по декабрь 2022 года, на правах аренды. Тогда в 8 матчах за «Металлист 1925» Борячук забил 3 мяча.

В весенней части сезона 2022/2023 форвард дважды выходил на замену в составе «Шахтера». Старт нового сезона Борячук пропустил из-за травмы и даже не значился в заявке «горняков».

Ранее Андрей Борячук выступал также за «Мариуполь», турецкий «Ризеспор», венгерский «Мезекевешд» и львовский «Рух». На уровне УПЛ в активе игрока 74 поединка, 22 гола и 5 ассистов. В ноябре 2018 года Борячук сыграл 2 матча за сборную Украины.

Набрав 6 очков в 4 матчах, «Металлист 1925» занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ. В воскресенье, 3 сентября, команда Эдмара и Олега Голодюка сыграет во Львове с теневым лидером чемпионата – «Рухом».