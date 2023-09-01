Борячук в ближайшее время уйдет из Шахтера, назван его новый клуб

Форвард «Шахтера» Андрей Борячук вскоре перейдет в харьковский «Металлист 1925», сообщает ТаТоТаке.

В прошлом сезоне УПЛ Борячук провел 2 матча за «Шахтер», а также сыграл 8 поединков и забил 3 гола за «Металлист 1925», за который выступал на правах аренды.

Еще один футболист «горняков» уже официально стал игроком харьковского клуба – Марьян Фарина отправился в аренду в Харьков на один сезон.

«Металлист 1925» имеет 6 очков и занимает 9-ю позицию в турнирной таблице УПЛ.

В последние дни возникла шумиха в связи с отказом главного инвестора финансировать клуб, однако вопрос был решен положительно.