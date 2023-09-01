Борячук в ближайшее время уйдет из Шахтера, назван его новый клуб
Марьян Фарина уже стал игроком харьковского «Металлиста 1925»
Форвард «Шахтера» Андрей Борячук вскоре перейдет в харьковский «Металлист 1925», сообщает ТаТоТаке.
В прошлом сезоне УПЛ Борячук провел 2 матча за «Шахтер», а также сыграл 8 поединков и забил 3 гола за «Металлист 1925», за который выступал на правах аренды.
Еще один футболист «горняков» уже официально стал игроком харьковского клуба – Марьян Фарина отправился в аренду в Харьков на один сезон.
«Металлист 1925» имеет 6 очков и занимает 9-ю позицию в турнирной таблице УПЛ.
В последние дни возникла шумиха в связи с отказом главного инвестора финансировать клуб, однако вопрос был решен положительно.
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