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  4. Борячук в ближайшее время уйдет из Шахтера, назван его новый клуб
Украина. Премьер лига
01 сентября 2023, 22:23 | Обновлено 01 сентября 2023, 22:40
1018
4

Борячук в ближайшее время уйдет из Шахтера, назван его новый клуб

Марьян Фарина уже стал игроком харьковского «Металлиста 1925»

01 сентября 2023, 22:23 | Обновлено 01 сентября 2023, 22:40
1018
4
Борячук в ближайшее время уйдет из Шахтера, назван его новый клуб
ФК Рух. Андрей Борячук

Форвард «Шахтера» Андрей Борячук вскоре перейдет в харьковский «Металлист 1925», сообщает ТаТоТаке.

В прошлом сезоне УПЛ Борячук провел 2 матча за «Шахтер», а также сыграл 8 поединков и забил 3 гола за «Металлист 1925», за который выступал на правах аренды.

Еще один футболист «горняков» уже официально стал игроком харьковского клубаМарьян Фарина отправился в аренду в Харьков на один сезон.

«Металлист 1925» имеет 6 очков и занимает 9-ю позицию в турнирной таблице УПЛ.

В последние дни возникла шумиха в связи с отказом главного инвестора финансировать клуб, однако вопрос был решен положительно.

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Источник ТаТоТаке
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Gargantua
новый инвестор 1925 это Ахметов?
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+3
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avk2307
Помните клуб 7-0 , который Шахтер создал и Ливерпулю предлагал вступить.
Так Ливерпуль отказался, а М1925 по ходу согласился
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0
Олексій Коваль
Дуже добрі новини!
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0
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