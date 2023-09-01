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Чемпионат Германии
Боруссия Д
01.09.2023 21:30 – FT 2 : 2
Хайденхайм
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Германия
01 сентября 2023, 23:31 | Обновлено 01 сентября 2023, 23:43
151
0

Боруссия Д не смогла дома переиграть новичка чемпионата

Подопечные Терзича снова сыграли вничью

01 сентября 2023, 23:31 | Обновлено 01 сентября 2023, 23:43
151
0
Боруссия Д не смогла дома переиграть новичка чемпионата
ФК Боруссия Д.

В 3-м туре чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд на домашней арене сыграли вничью с «Хайденхаймом» со счетом 2:2.

В первом тайме дортмундцы обеспечили себе комфортное преимущество в два мяча, забивали Юлиан Брандт и Эмре Джан. Во втором тайме все было наоборот – сократил отставание нападающий гостей Йерен Динкчи, а окончательный счет на табло установил Тим Кляйндинст, успешно реализовав пенальти.

После трех туров в «Боруссии» Дортмунд 5 очков, для «Хайденхайма» – это были первые набранные очки в чемпионате.

Бундеслига. 3-й тур, 1 сентября

Боруссия Д – Хайденхайм 2:2

Голы: Брнадт, 7, Джан 15 –Динкчи, 61, Кляйндинст, 82 (пенальти).

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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Боруссия Дортмунд Хайденхайм
Источник Sport.ua
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