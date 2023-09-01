Боруссия Д не смогла дома переиграть новичка чемпионата
Подопечные Терзича снова сыграли вничью
В 3-м туре чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд на домашней арене сыграли вничью с «Хайденхаймом» со счетом 2:2.
В первом тайме дортмундцы обеспечили себе комфортное преимущество в два мяча, забивали Юлиан Брандт и Эмре Джан. Во втором тайме все было наоборот – сократил отставание нападающий гостей Йерен Динкчи, а окончательный счет на табло установил Тим Кляйндинст, успешно реализовав пенальти.
После трех туров в «Боруссии» Дортмунд 5 очков, для «Хайденхайма» – это были первые набранные очки в чемпионате.
Бундеслига. 3-й тур, 1 сентября
Боруссия Д – Хайденхайм 2:2
Голы: Брнадт, 7, Джан 15 –Динкчи, 61, Кляйндинст, 82 (пенальти).
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