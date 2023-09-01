Боруссия Д не смогла дома переиграть новичка чемпионата

В 3-м туре чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд на домашней арене сыграли вничью с «Хайденхаймом» со счетом 2:2.

В первом тайме дортмундцы обеспечили себе комфортное преимущество в два мяча, забивали Юлиан Брандт и Эмре Джан. Во втором тайме все было наоборот – сократил отставание нападающий гостей Йерен Динкчи, а окончательный счет на табло установил Тим Кляйндинст, успешно реализовав пенальти.

После трех туров в «Боруссии» Дортмунд 5 очков, для «Хайденхайма» – это были первые набранные очки в чемпионате.

Бундеслига. 3-й тур, 1 сентября

Боруссия Д – Хайденхайм 2:2

Голы: Брнадт, 7, Джан 15 –Динкчи, 61, Кляйндинст, 82 (пенальти).