Ливерпуль не намерен продавать Салаха

«Ливерпуль» не намерен отпускать своего звездного вингера Мохамеда Салаха.

Ранее стало известно, что в приобретении форварда «Ливерпуля» заинтересован «Аль-Иттихад» – саудовский клуб готов заплатить 150 миллионов евро.

Также сообщалось, что трансфер египетского футболиста уже согласован. По информации журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, это не соответствует действительности: официального предложения пока что не было, а «Ливерпуль» все еще не намерен продавать игрока.

Отмечается, что саудовцы по-прежнему планируют оформить сделку и могут улучшить предложение до 200 миллионов евро.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Салах провёл за «Ливерпуль» три матча, в которых записал в свой актив один гол и две результативные передачи.