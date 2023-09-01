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Англия
01 сентября 2023, 23:10 |
447
1

Ливерпуль не намерен продавать Салаха

Аль-Иттихад готов улучшить предложение до 200 миллионов евро

01 сентября 2023, 23:10 |
447
1
Ливерпуль не намерен продавать Салаха
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

«Ливерпуль» не намерен отпускать своего звездного вингера Мохамеда Салаха.

Ранее стало известно, что в приобретении форварда «Ливерпуля» заинтересован «Аль-Иттихад» – саудовский клуб готов заплатить 150 миллионов евро.

Также сообщалось, что трансфер египетского футболиста уже согласован. По информации журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, это не соответствует действительности: официального предложения пока что не было, а «Ливерпуль» все еще не намерен продавать игрока.

Отмечается, что саудовцы по-прежнему планируют оформить сделку и могут улучшить предложение до 200 миллионов евро.

Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне чемпионата Англии Салах провёл за «Ливерпуль» три матча, в которых записал в свой актив один гол и две результативные передачи.

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Мохамед Салах Ливерпуль трансферы АПЛ трансферы Аль-Иттихад чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Twitter
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NachoBarbero
А от якби Суркіс продав Саудівцям клуб, о це б було щастя 
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