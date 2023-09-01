Агробизнес усилился игроком, выступавшим за львовские Карпаты

Как стало известно Sport.ua, последним летним новичком перволигового «Агробизнеса» стал Денис Галенков, который взят в аренду у «Карпат».

Он будет действовать на позиции правого полузащитника и должен заменить Виталия Равлика, подписавшего контракт именно с «Карпатами».

По информации Sport.ua, этот трансфер обошелся зелено-белым в 80 тысяч евро.