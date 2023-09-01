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Украина. Первая лига
01 сентября 2023, 23:03 | Обновлено 01 сентября 2023, 23:16
282
0

Агробизнес усилился игроком, выступавшим за львовские Карпаты

Правый полузащитник Денис Галенков перешел на правах аренды

01 сентября 2023, 23:03 | Обновлено 01 сентября 2023, 23:16
282
0
Агробизнес усилился игроком, выступавшим за львовские Карпаты
ФК Карпаты. Денис Галенков (слева)

Как стало известно Sport.ua, последним летним новичком перволигового «Агробизнеса» стал Денис Галенков, который взят в аренду у «Карпат».

Он будет действовать на позиции правого полузащитника и должен заменить Виталия Равлика, подписавшего контракт именно с «Карпатами».

По информации Sport.ua, этот трансфер обошелся зелено-белым в 80 тысяч евро.

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Карпаты Львов Агробизнес Денис Галенков трансферы УПЛ трансферы аренда игрока инсайд Первая лига Украины Виталий Равлик
Источник Sport.ua
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