Украина. Первая лига01 сентября 2023, 23:03 | Обновлено 01 сентября 2023, 23:16
282
0
Агробизнес усилился игроком, выступавшим за львовские Карпаты
Правый полузащитник Денис Галенков перешел на правах аренды
01 сентября 2023, 23:03 | Обновлено 01 сентября 2023, 23:16
282
0
Как стало известно Sport.ua, последним летним новичком перволигового «Агробизнеса» стал Денис Галенков, который взят в аренду у «Карпат».
Он будет действовать на позиции правого полузащитника и должен заменить Виталия Равлика, подписавшего контракт именно с «Карпатами».
По информации Sport.ua, этот трансфер обошелся зелено-белым в 80 тысяч евро.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 01 сентября 2023, 23:23 8
Марта и Елена-Габриэла добыли вторую победу на турнире
Футбол | 01 сентября 2023, 14:50 27
Все три украинские команды проиграли свои еврокубковые противостояния
Футбол | 01.09.2023, 23:31
Волейбол | 01.09.2023, 23:48
Теннис | 01.09.2023, 08:31
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.09.2023, 18:53 22
31.08.2023, 00:23 38
31.08.2023, 12:25 8
31.08.2023, 18:11
31.08.2023, 19:52 51
01.09.2023, 12:06 14
31.08.2023, 22:55 200
01.09.2023, 08:36 1