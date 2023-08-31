Украина. Первая лига31 августа 2023, 18:49 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали форварда Агробизнеса
Виталий Равлик перебрался во львовскую команду
31 августа 2023, 18:49 |
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Клуб Первой лиги «Карпаты» объявил о подписании контракта с форвардом «Агробизнеса» Виталием Равликом. О сроках соглашения и сумме трансфера информации нет.
23-летний игрок в нынешнем сезоне провел пять матчей и забил два гола.
«Карпаты», которые ставят цель вернуться в УПЛ по итогам сезона, активно проводят трансферное окно. В среду клуб за 585 тысяч евро подписал защитника Владислава Бабогло.
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