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Украина. Первая лига
31 августа 2023, 18:49 |
586
2

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали форварда Агробизнеса

Виталий Равлик перебрался во львовскую команду

31 августа 2023, 18:49 |
586
2
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали форварда Агробизнеса
ФК Карпаты

Клуб Первой лиги «Карпаты» объявил о подписании контракта с форвардом «Агробизнеса» Виталием Равликом. О сроках соглашения и сумме трансфера информации нет.

23-летний игрок в нынешнем сезоне провел пять матчей и забил два гола.

«Карпаты», которые ставят цель вернуться в УПЛ по итогам сезона, активно проводят трансферное окно. В среду клуб за 585 тысяч евро подписал защитника Владислава Бабогло.

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Виталий Равлик Карпаты Львов Агробизнес трансферы
Источник ФК Карпаты Львов
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Yulian Beshley
ще підписали бразильського форварда ното
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