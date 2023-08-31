ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подписали форварда Агробизнеса

Клуб Первой лиги «Карпаты» объявил о подписании контракта с форвардом «Агробизнеса» Виталием Равликом. О сроках соглашения и сумме трансфера информации нет.

23-летний игрок в нынешнем сезоне провел пять матчей и забил два гола.

«Карпаты», которые ставят цель вернуться в УПЛ по итогам сезона, активно проводят трансферное окно. В среду клуб за 585 тысяч евро подписал защитника Владислава Бабогло.