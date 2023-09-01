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  4. Элина Свитолина – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
01 сентября 2023, 22:30 |
1208
0

Элина Свитолина – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга US Open

01 сентября 2023, 22:30 |
1208
0
Элина Свитолина – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

2 сентября украинская теннисистка Элина Свитолина (№26 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате США.

В третьем раунде украинка сыграет против Джессики Пегулы из США (№3 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на стадионе Артура Эша после матча Алькарас – Эванс. Ориентировочное время начала поединка – 21:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли четыре раза, украинка выиграла один матча.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Людмилы Самсоновой (№15 WTA) или Мэдисон Киз (№17 WTA).

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Элина Свитолина смотреть онлайн US Open 2023 Джессика Пегула
Источник Sport.ua
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