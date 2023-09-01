Элина Свитолина – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга US Open
2 сентября украинская теннисистка Элина Свитолина (№26 WTA) продолжит выступления на Открытом чемпионате США.
В третьем раунде украинка сыграет против Джессики Пегулы из США (№3 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на стадионе Артура Эша после матча Алькарас – Эванс. Ориентировочное время начала поединка – 21:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли четыре раза, украинка выиграла один матча.
В следующем раунде победительница матча сыграет против Людмилы Самсоновой (№15 WTA) или Мэдисон Киз (№17 WTA).
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