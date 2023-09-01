В субботу, 2 сентября, пройдет матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Оболонь».

Поединок состоится в Житомире на Центральном городском стадионе. Начало матча – в 15:00.

Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafon TV.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Оболонь».