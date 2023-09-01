Украина. Премьер лига01 сентября 2023, 19:43 | Обновлено 01 сентября 2023, 19:47
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Полесье – Оболонь
В Житомире на Центральном городском стадионе состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги
01 сентября 2023, 19:43 | Обновлено 01 сентября 2023, 19:47
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В субботу, 2 сентября, пройдет матч 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полесье» и «Оболонь».
Поединок состоится в Житомире на Центральном городском стадионе. Начало матча – в 15:00.
Игру в прямом эфире можно будет посмотреть в открытом доступе на ОТТ-платформах Megogo, Киевстар ТВ, Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafon TV.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Оболонь».
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