Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я выпью цистерну пива, но никогда не ударю, как Дубинчак»
Экс-нападающий «Динамо» прокомментировал эпизод из вчерашней игры киевлян против «Бешикташа»
Одиозный футбольный эксперт и бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко вчера во время матча киевлян против «Бешикташа» раскритиковал левого защитника Владислава Дубинчака за неточный удар по воротам соперника:
«Друзья, посмотрите, куда сейчас пробил Дубинчак. Кстати, это важно. Ну цистерну пива я выпью, водку вливайте, все что угодно, я никогда так не ударю. Ну вот он класс, это же говорит о том, что вы умеете. Ну как так можно, ну мяч, мне кажется, сейчас полиция уже ищет. Что мы хотим? Снова счастливых голов?»
Напомним, вчера команда Луческу уступила «Бешикташу» (0:1) и завершила свои выступления в еврокубках.
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