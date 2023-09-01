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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я выпью цистерну пива, но никогда не ударю, как Дубинчак»
Лига конференций
01 сентября 2023, 18:53 | Обновлено 01 сентября 2023, 19:00
2993
8

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я выпью цистерну пива, но никогда не ударю, как Дубинчак»

Экс-нападающий «Динамо» прокомментировал эпизод из вчерашней игры киевлян против «Бешикташа»

01 сентября 2023, 18:53 | Обновлено 01 сентября 2023, 19:00
2993
8
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я выпью цистерну пива, но никогда не ударю, как Дубинчак»
Виктор Леоненко

Одиозный футбольный эксперт и бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко вчера во время матча киевлян против «Бешикташа» раскритиковал левого защитника Владислава Дубинчака за неточный удар по воротам соперника:

«Друзья, посмотрите, куда сейчас пробил Дубинчак. Кстати, это важно. Ну цистерну пива я выпью, водку вливайте, все что угодно, я никогда так не ударю. Ну вот он класс, это же говорит о том, что вы умеете. Ну как так можно, ну мяч, мне кажется, сейчас полиция уже ищет. Что мы хотим? Снова счастливых голов?»

Напомним, вчера команда Луческу уступила «Бешикташу» (0:1) и завершила свои выступления в еврокубках.

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Виктор Леоненко Владислав Дубинчак Динамо Киев Бешикташ - Динамо Лига конференций
Источник Леоненко PROSPORT
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Комментарии 8
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Перець
Цей раз Вітя і коти кажуть правду
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+5
Vovan78
Вітя, всі знають що ти можеш випити, але сьогодні ти правий!
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+2
Xvalenok03
С цистерной он конечно загнул. Всю сразу никто не выпьет.
А вот про удары он прав. Бьют совсем не туда. 
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+1
Gargantua
Витя, пересмотри ленедарный матч со Спартаком. куда ты бил в первом тайме
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+1
Kirill Fedorec
витя дело говорит
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0
Burevestnik
краще б Вітя роз'яснив чому він з першої команди Динамо впав до Динимо2, потім до Динамо3, ЦСКА (Київ)  і аж до Закарпаття. 
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0
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kadaad
Леоненко считают одиозным неадекваты, которые не любят критику и не хотят смотреть горькой правде в глаза....
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0
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