Карпаты расстались с экс-защитником Черноморца

Как стало известно Sport.ua, «Карпаты» и защитник Петр Долгов пришли к соглашению о расторжении контракта, который должен был действовать до 30 июня 2026 года.

В нынешнем сезоне 23-летний футболист успел сыграть за «Карпаты» только в одном матче — в Кубке Украины с «Прикарпатьем» (1:2). Еще раз он попадал в заявку основной команды клуба на поединок чемпионата Первой лиги.

До этого вся профессиональная карьера Долгова была связана с «Черноморцем». Вместе с ним защитник поднимался из Первой лиги в УПЛ, в составе «моряков» летом 2021 года дебютировал и в Премьер-лиге.

После пяти туров Первой лиги «Карпаты» с 13 очками возглавляют турнирную таблицу группы А. В субботу, 2 сентября, зелено-белые сыграют дома с «Эпицентром». Начало матча — в 13:00.