ЛНЗ отдаст нападающего в аренду

Как стало известно Sport.ua, нападающий ЛНЗ Назарий Ныч в ближайшее время перейдет на правах аренды в другую команду.

В текущем сезоне УПЛ 24-летний форвард принял участие в 4 матчах, проведя на поле в общей сложности чуть больше ста минут. Также на его счету один тайм в кубковой игре с «Викторией».

Ныч перешел в ЛНЗ в январе этого года из «Львова», который тогда возглавлял Олег Дулуб, недавно вставший у руля черкасской команды. Ранее центрфорвард также выступал за «Волынь».

Контракт Ныча с черкасщанами действует до 30 июня 2025 года.

Напомним, накануне были улажены последние формальности относительно перехода в ЛНЗ нападающего «Кривбасса» Алексея Хобленко. Клубы подписали арендное соглашение.

ЛНЗ после пяти туров УПЛ с 3 очками занимает 14-е место в турнирной таблице. В воскресенье, 3 сентября, черкасщане сыграют на выезде с «Днепром-1».