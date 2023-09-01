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Украина. Премьер лига
01 сентября 2023, 16:44 |
188
0

ЛНЗ отдаст нападающего в аренду

В черкасском клубе решили сделать ставку в атаке на Максима Прядуна и Алексея Хобленко

01 сентября 2023, 16:44 |
188
0
ЛНЗ отдаст нападающего в аренду
ФК ЛНЗ. Назарий Ныч

Как стало известно Sport.ua, нападающий ЛНЗ Назарий Ныч в ближайшее время перейдет на правах аренды в другую команду.

В текущем сезоне УПЛ 24-летний форвард принял участие в 4 матчах, проведя на поле в общей сложности чуть больше ста минут. Также на его счету один тайм в кубковой игре с «Викторией».

Ныч перешел в ЛНЗ в январе этого года из «Львова», который тогда возглавлял Олег Дулуб, недавно вставший у руля черкасской команды. Ранее центрфорвард также выступал за «Волынь».

Контракт Ныча с черкасщанами действует до 30 июня 2025 года.

Напомним, накануне были улажены последние формальности относительно перехода в ЛНЗ нападающего «Кривбасса» Алексея Хобленко. Клубы подписали арендное соглашение.

ЛНЗ после пяти туров УПЛ с 3 очками занимает 14-е место в турнирной таблице. В воскресенье, 3 сентября, черкасщане сыграют на выезде с «Днепром-1».

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Назарий Ныч Максим Прядун Алексей Хобленко ЛНЗ Черкассы Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ инсайд
Источник Sport.ua
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