Кривбасс и ЛНЗ договорились об аренде форварда
В новой команде футболист воссоединился с тренером, у которого уже играл в «Черноморце»
Как стало известно Sport.ua, ЛНЗ достиг договоренности с «Кривбассом» об аренде нападающего Алексея Хобленко.
Напомним, недавно черкасскую команду возглавил белорусский специалист Олег Дулуб. В 2017 году Хобленко играл под его руководством в «Черноморце».
29-летний футболист связан контрактом с «Кривбассом», однако в нынешнем сезоне не был включен в заявку криворожского клуба. Весной этого года Хобленко играл на правах аренды за «Карпаты».
Ранее форвард выступал за «Динамо-2», «Полтаву», «Говерлу», «Черноморец» и «Днепр-1», а также несколько зарубежных команд — в Польше, Беларуси, Норвегии и Эстонии.
ЛНЗ после пяти туров УПЛ с 3 очками занимает 14-е место в турнирной таблице. В воскресенье, 3 сентября, черкасщане сыграют на выезде с «Днепром-1».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Но проблемную позицию не назвал
Хирн надеется, что бой с Хрговичем может пройти в декабре