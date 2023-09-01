Кривбасс и ЛНЗ договорились об аренде форварда

Как стало известно Sport.ua, ЛНЗ достиг договоренности с «Кривбассом» об аренде нападающего Алексея Хобленко.

Напомним, недавно черкасскую команду возглавил белорусский специалист Олег Дулуб. В 2017 году Хобленко играл под его руководством в «Черноморце».

29-летний футболист связан контрактом с «Кривбассом», однако в нынешнем сезоне не был включен в заявку криворожского клуба. Весной этого года Хобленко играл на правах аренды за «Карпаты».

Ранее форвард выступал за «Динамо-2», «Полтаву», «Говерлу», «Черноморец» и «Днепр-1», а также несколько зарубежных команд — в Польше, Беларуси, Норвегии и Эстонии.

ЛНЗ после пяти туров УПЛ с 3 очками занимает 14-е место в турнирной таблице. В воскресенье, 3 сентября, черкасщане сыграют на выезде с «Днепром-1».