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Лига конференций
01 сентября 2023, 16:12 | Обновлено 01 сентября 2023, 16:44
475
2

Динамо повторило личный антирекорд 23-летней давности

Общая серия киевлян с пропущенными мячами в еврокубках достигла 13 матчей

01 сентября 2023, 16:12 | Обновлено 01 сентября 2023, 16:44
475
2
Динамо повторило личный антирекорд 23-летней давности
Getty Images/Global Images Ukraine

Уступив «Бешикташу» со счетом 0:1, «Динамо» продлило свою серию с пропущенными мячами в еврокубках до 13 матчей. Тем самым киевляне повторили личный антирекорд 23-летней давности. Последний раз бело-синие играли на «ноль» 3 августа 2022 года, когда в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов они дома взяли верх над австрийским «Штурмом» – 1:0.

Среди украинских команд более продолжительные серии с пропущенными голами имел только «Шахтер» (дважды).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные серии с пропущенными мячами украинских клубов в еврокубках

Серия

Клуб

Началась

Завершилась

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

26 игр

Шахтер

23.02.2017

Сельта (д)

0:2

05.08.2020

Вольфсбург (д)

3:0

14 игр*

Шахтер

19.10.2021

Реал (д)

0:5

13 игр

Динамо

11.08.1999

Ольборг (г)

2:1

22.03.2000

Бавария (д)

2:0

13 игр*

Динамо

09.08.2022

Штурм (г)

2:1

11 игр

Динамо

19.09.2007

Рома (г)

0:2

30.09.2008

Фенербахче (г)

0:0

10 игр

Динамо

18.10.2000

Андерлехт (г)

2:4

30.10.2001

Боавишта (д)

1:0

9 игр

Динамо

12.01.1966

Селтик (г)

0:3

26.11.1969

Фиорентина (г)

0:0

9 игр

Шахтер

13.08.1998

Цюрих (г)

0:4

22.08.2000

Славия (г)

2:0

9 игр

Заря

20.08.2015

Легия (д)

0:1

28.09.2017

Атлетик (г)

1:0

9 игр*

Ворскла

08.11.2018

Карабах (д)

0:1

* серия не закончена.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Андрей Залищук
рот суркіса обісцяв би за такі результати, взяло сука і угробило Динамо в ноль, урод жидовський
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0
naverland
Мои поздравления, другого результата никто и не ждал.
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