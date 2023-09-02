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Украина. Премьер лига
02 сентября 2023, 23:15 | Обновлено 02 сентября 2023, 23:17
363
2

Артем Козак стал автором самого позднего гола в УПЛ

Ворота «Оболони» хавбек «Полесья» поразил на 90+9-й минуте

02 сентября 2023, 23:15 | Обновлено 02 сентября 2023, 23:17
363
2
Артем Козак стал автором самого позднего гола в УПЛ
ФК Полесье. Артем Козак

Артем Козак, поразивший ворота «Оболони» на 9-й компенсированной минуте матча, стал автором самого позднего гола в чемпионатах Украины.

25-летний хавбек «Полесья» на одну минуту превзошел прежний рекорд УПЛ, установленный в марте 2012 года динамовцем Адмиром Мехмеди в поединке с «Кривбассом» и повторенный в июне 2020-го Денисом Фаворовым из «Десны» во встрече с «Зарей».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние голы в чемпионатах Украины

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Минута

Счет

02.09.2023

Артем КОЗАК

Полесье

Оболонь

90+9’

2:0 (д)

11.03.2012

Адмир МЕХМЕДИ

Динамо

Кривбасс

90+8’

3:0 (г)

21.06.2020

Денис ФАВОРОВ

Десна

Заря

90+8’ (п)

1:2 (д)

04.05.2014

Александр ГЛАДКИЙ

Карпаты

Днепр

90+7’

4:1 (г)

18.09.2021

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

Александрия

90+7’ (п)

1:0 (д)

13.11.2022

Денис КОСТЫШИН

Александрия

Верес

90+7’

3:2 (д)
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цифры и факты Артем Козак Полесье Житомир
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Sheva19
Пора вже як в Хоккее чистое время или как раньше 90 минут а то какой арбитр сколько добавит 
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0
fc_tre_penne
номінально забив на 90+7:59,47
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0
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