Артем Козак стал автором самого позднего гола в УПЛ
Ворота «Оболони» хавбек «Полесья» поразил на 90+9-й минуте
Артем Козак, поразивший ворота «Оболони» на 9-й компенсированной минуте матча, стал автором самого позднего гола в чемпионатах Украины.
25-летний хавбек «Полесья» на одну минуту превзошел прежний рекорд УПЛ, установленный в марте 2012 года динамовцем Адмиром Мехмеди в поединке с «Кривбассом» и повторенный в июне 2020-го Денисом Фаворовым из «Десны» во встрече с «Зарей».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние голы в чемпионатах Украины
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
02.09.2023
|
Артем КОЗАК
|
Полесье
|
Оболонь
|
90+9’
|
2:0 (д)
|
11.03.2012
|
Адмир МЕХМЕДИ
|
Динамо
|
Кривбасс
|
90+8’
|
3:0 (г)
|
21.06.2020
|
Денис ФАВОРОВ
|
Десна
|
Заря
|
90+8’ (п)
|
1:2 (д)
|
04.05.2014
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
Карпаты
|
Днепр
|
90+7’
|
4:1 (г)
|
18.09.2021
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
Александрия
|
90+7’ (п)
|
1:0 (д)
|
13.11.2022
|
Денис КОСТЫШИН
|
Александрия
|
Верес
|
90+7’
|
3:2 (д)
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