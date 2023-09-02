Артем Козак стал автором самого позднего гола в УПЛ

Артем Козак, поразивший ворота «Оболони» на 9-й компенсированной минуте матча, стал автором самого позднего гола в чемпионатах Украины.

25-летний хавбек «Полесья» на одну минуту превзошел прежний рекорд УПЛ, установленный в марте 2012 года динамовцем Адмиром Мехмеди в поединке с «Кривбассом» и повторенный в июне 2020-го Денисом Фаворовым из «Десны» во встрече с «Зарей».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние голы в чемпионатах Украины