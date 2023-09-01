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Украина. Премьер лига
01 сентября 2023, 16:15 | Обновлено 01 сентября 2023, 16:32
356
0

Верес – Черноморец. Стали известны стартовые составы

Матч-открытие 6-го тура УПЛ начнется в 17:00

01 сентября 2023, 16:15 | Обновлено 01 сентября 2023, 16:32
356
0
Верес – Черноморец. Стали известны стартовые составы
ФК Черноморец. Зиги Бадибанга

Сегодня, 1 сентября, «Верес» на своем домашнем стадионе в матче-открытии шестого тура Украинской Премьер-лиги примет одесский «Черноморец». Начало матча – в 17:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 16-е и 4-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Сергея Лавриненко и Романа Григорчука на матч:

«Верес»: Паст, Вовченко, Курко, Яго, Кучеренко, Шарай С., Кучеров, Гакман, Шарай В., Гайдучик, Шевченко Е.

«Черноморец»: Шевченко, Брагару, Ермаков, Салюк, Путря, Васильев, Кузык, Шпорн, Штогрин, Гучек, Авагимян.

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Источник: Мирча Луческу остается в киевском Динамо
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Источник Sport.ua
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