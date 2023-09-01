Верес – Черноморец. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 1 сентября, «Верес» на своем домашнем стадионе в матче-открытии шестого тура Украинской Премьер-лиги примет одесский «Черноморец». Начало матча – в 17:00 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 16-е и 4-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Сергея Лавриненко и Романа Григорчука на матч:

«Верес»: Паст, Вовченко, Курко, Яго, Кучеренко, Шарай С., Кучеров, Гакман, Шарай В., Гайдучик, Шевченко Е.

«Черноморец»: Шевченко, Брагару, Ермаков, Салюк, Путря, Васильев, Кузык, Шпорн, Штогрин, Гучек, Авагимян.