Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктор КОВАЛЕНКО: «Хочу вернуться в сборную Украины»
Италия
01 сентября 2023, 16:06 |
257
2

Виктор КОВАЛЕНКО: «Хочу вернуться в сборную Украины»

Хавбек прокомментировал переход в «Эмполи»

01 сентября 2023, 16:06 |
257
2
Виктор КОВАЛЕНКО: «Хочу вернуться в сборную Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Украинский полузащитник Виктор Коваленко в интервью итальянским СМИ прокомментировал свой переход в «Эмполи»:

«Рад оказаться в «Эмполи», это хорошая команда. Прошлый сезон выдался сложным для меня, и в «Эмполи» я хочу продемонстрировать свой прежний уровень и прогресс. Я очень мотивирован в этом плане, потому что хочу доказать свою ценность. И, кроме того, у меня есть еще одна цель — я хочу вернуться в сборную Украины.

На какой позиции буду играть в «Эмполи»? Это решать тренеру. Обычно я действую в полузащите или играю «десятку».

По теме:
Мало конкуренции. Ребров рассказал о проблеме украинского футбола
В Англии сообщили о реакции Стерлинга на невызов на матч с Украиной
Сергей РЕБРОВ: «Я слежу за игроками маленьких клубов»
Виктор Коваленко Эмполи сборная Украины по футболу
Источник Tuttomercatoweb
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина добыла волевую победу над Павлюченковой во втором раунде US Open
Теннис | 01 сентября 2023, 00:59 34
Свитолина добыла волевую победу над Павлюченковой во втором раунде US Open
Свитолина добыла волевую победу над Павлюченковой во втором раунде US Open

Элина сравняла счет личный встреч в противостоянии с россиянкой

Заря – в третьей корзине. Посев для группового раунда Лиги конференций
Футбол | 01 сентября 2023, 11:35 23
Заря – в третьей корзине. Посев для группового раунда Лиги конференций
Заря – в третьей корзине. Посев для группового раунда Лиги конференций

Жеребьевка второго по силе еврокубка пройдет 1 сентября в 15:30 по Киеву

ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук продолжит карьеру в Валенсии
Футбол | 01.09.2023, 13:42
ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук продолжит карьеру в Валенсии
ОФИЦИАЛЬНО. Роман Яремчук продолжит карьеру в Валенсии
ФОТО. Мягкое пузо. Фьюри потроллил Усика после боя с Дюбуа
Бокс | 31.08.2023, 19:18
ФОТО. Мягкое пузо. Фьюри потроллил Усика после боя с Дюбуа
ФОТО. Мягкое пузо. Фьюри потроллил Усика после боя с Дюбуа
Источник: Русин прошел медосмотр в Сандерленде
Футбол | 01.09.2023, 14:43
Источник: Русин прошел медосмотр в Сандерленде
Источник: Русин прошел медосмотр в Сандерленде
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
380681717455
Яка збірна Вітя ти про що
Ответить
-1
well
хе-хе-хе
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
31.08.2023, 23:40
Волейбол
Названы соперники для Шахтера. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов
Названы соперники для Шахтера. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов
31.08.2023, 19:52 48
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Финансирование команды Металлист 1925 прекращено
ОФИЦИАЛЬНО. Финансирование команды Металлист 1925 прекращено
30.08.2023, 16:00 17
Футбол
Сергей ПАЛКИН: «Для украинского футбола ситуация катастрофическая»
Сергей ПАЛКИН: «Для украинского футбола ситуация катастрофическая»
30.08.2023, 16:33 32
Футбол
Тедди АТЛАС: «Возможно, у Усика стеклянный живот»
Тедди АТЛАС: «Возможно, у Усика стеклянный живот»
30.08.2023, 20:59 8
Бокс
В первом матче чемпионата Европы Украина проиграла Словении
В первом матче чемпионата Европы Украина проиграла Словении
30.08.2023, 19:43 11
Волейбол
Бойкот из-за участия беларуси. Сборная Украины отказалась играть в Евролиге
Бойкот из-за участия беларуси. Сборная Украины отказалась играть в Евролиге
31.08.2023, 17:19 2
Футбол
Боролись до последнего. Заря не удержала шанс на овертаймы и выступит в ЛК
Боролись до последнего. Заря не удержала шанс на овертаймы и выступит в ЛК
31.08.2023, 22:01 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем