Виктор КОВАЛЕНКО: «Хочу вернуться в сборную Украины»

Украинский полузащитник Виктор Коваленко в интервью итальянским СМИ прокомментировал свой переход в «Эмполи»:

«Рад оказаться в «Эмполи», это хорошая команда. Прошлый сезон выдался сложным для меня, и в «Эмполи» я хочу продемонстрировать свой прежний уровень и прогресс. Я очень мотивирован в этом плане, потому что хочу доказать свою ценность. И, кроме того, у меня есть еще одна цель — я хочу вернуться в сборную Украины.

На какой позиции буду играть в «Эмполи»? Это решать тренеру. Обычно я действую в полузащите или играю «десятку».