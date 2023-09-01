Динамо – первый украинский клуб, потерпевший двойное фиаско в плей-офф ЛК

Уступив «Бешикташу» и дома, и в гостях, «Динамо» стало первым украинским клубом, потерпевшим двойное фиаско в плей-офф Лиги конференций. Ранее киевляне проигрывали оба матча на этой стадии в еврокубках 7 раз: 4 – в Лиге (Кубке) чемпионов и 3 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА).

К слову, в 3-х случаях из 8 бело-синие попадали в подобную ситуацию при Мирче Луческу, под руководством которого дважды терпел двойное поражение и «Шахтер»: в 1/8 финала КУ-2004/05 от АЗ и в 1/4-й ЛЧ-2010/11 от «Барселоны».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Двойные поражения «Динамо» в плей-офф еврокубков

Сезон Ранг Стадия Тренер «Динамо» Соперник Счет 1986/87 КЧ 1/2 Валерий ЛОБАНОВСКИЙ Порту 1:2 (г) 1:2 (д) 1992/93 КУ 1/16 Анатолий ПУЗАЧ Андерлехт 2:4 (г) 0:3 (д) 1996/97 ЛЧ ПР Йожеф САБО Рапид В 0:2 (г) 2:4 (д) 2011/12 ЛЧ КР3 Юрий СЕМИН Рубин 0:2 (д) 1:2 (г) 2018/19 ЛЕ 1/8 Александр ХАЦКЕВИЧ Челси 0:3 (г) 0:5 (д) 2020/21 ЛЕ 1/8 Мирча ЛУЧЕСКУ Вильярреал 0:2 (д) 0:2 (г) 2022/23 ЛЧ КР4 Мирча ЛУЧЕСКУ Бенфика 0:2 (д) 0:3 (г) 2023/24 ЛК КР4 Мирча ЛУЧЕСКУ Бешикташ 2:3 (д) 0:1 (г)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ПР - предварительный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.