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Лига конференций
01 сентября 2023, 15:19 | Обновлено 01 сентября 2023, 15:39
391
1

Динамо – первый украинский клуб, потерпевший двойное фиаско в плей-офф ЛК

Киевляне 8-й раз в истории проиграли оба матча в «олимпийке»

01 сентября 2023, 15:19 | Обновлено 01 сентября 2023, 15:39
391
1
Динамо – первый украинский клуб, потерпевший двойное фиаско в плей-офф ЛК
ФК Динамо

Уступив «Бешикташу» и дома, и в гостях, «Динамо» стало первым украинским клубом, потерпевшим двойное фиаско в плей-офф Лиги конференций. Ранее киевляне проигрывали оба матча на этой стадии в еврокубках 7 раз: 4 – в Лиге (Кубке) чемпионов и 3 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА).

К слову, в 3-х случаях из 8 бело-синие попадали в подобную ситуацию при Мирче Луческу, под руководством которого дважды терпел двойное поражение и «Шахтер»: в 1/8 финала КУ-2004/05 от АЗ и в 1/4-й ЛЧ-2010/11 от «Барселоны».

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Двойные поражения «Динамо» в плей-офф еврокубков

Сезон

Ранг

Стадия

Тренер «Динамо»

Соперник

Счет

1986/87

КЧ

1/2

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

Порту

1:2 (г)

1:2 (д)

1992/93

КУ

1/16

Анатолий ПУЗАЧ

Андерлехт

2:4 (г)

0:3 (д)

1996/97

ЛЧ

ПР

Йожеф САБО

Рапид В

0:2 (г)

2:4 (д)

2011/12

ЛЧ

КР3

Юрий СЕМИН

Рубин

0:2 (д)

1:2 (г)

2018/19

ЛЕ

1/8

Александр ХАЦКЕВИЧ

Челси

0:3 (г)

0:5 (д)

2020/21

ЛЕ

1/8

Мирча ЛУЧЕСКУ

Вильярреал

0:2 (д)

0:2 (г)

2022/23

ЛЧ

КР4

Мирча ЛУЧЕСКУ

Бенфика

0:2 (д)

0:3 (г)

2023/24

ЛК

КР4

Мирча ЛУЧЕСКУ

Бешикташ

2:3 (д)

0:1 (г)

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ПР - предварительный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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PETP0
Прям рекорд за рекордом. Красені, що тут скажеш.
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