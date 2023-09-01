Динамо – первый украинский клуб, потерпевший двойное фиаско в плей-офф ЛК
Киевляне 8-й раз в истории проиграли оба матча в «олимпийке»
Уступив «Бешикташу» и дома, и в гостях, «Динамо» стало первым украинским клубом, потерпевшим двойное фиаско в плей-офф Лиги конференций. Ранее киевляне проигрывали оба матча на этой стадии в еврокубках 7 раз: 4 – в Лиге (Кубке) чемпионов и 3 – в Лиге Европы (Кубке УЕФА).
К слову, в 3-х случаях из 8 бело-синие попадали в подобную ситуацию при Мирче Луческу, под руководством которого дважды терпел двойное поражение и «Шахтер»: в 1/8 финала КУ-2004/05 от АЗ и в 1/4-й ЛЧ-2010/11 от «Барселоны».
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Двойные поражения «Динамо» в плей-офф еврокубков
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Тренер «Динамо»
|
Соперник
|
Счет
|
|
1986/87
|
КЧ
|
1/2
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
Порту
|
1:2 (г)
|
1:2 (д)
|
1992/93
|
КУ
|
1/16
|
Анатолий ПУЗАЧ
|
Андерлехт
|
2:4 (г)
|
0:3 (д)
|
1996/97
|
ЛЧ
|
ПР
|
Йожеф САБО
|
Рапид В
|
0:2 (г)
|
2:4 (д)
|
2011/12
|
ЛЧ
|
КР3
|
Юрий СЕМИН
|
Рубин
|
0:2 (д)
|
1:2 (г)
|
2018/19
|
ЛЕ
|
1/8
|
Александр ХАЦКЕВИЧ
|
Челси
|
0:3 (г)
|
0:5 (д)
|
2020/21
|
ЛЕ
|
1/8
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Вильярреал
|
0:2 (д)
|
0:2 (г)
|
2022/23
|
ЛЧ
|
КР4
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Бенфика
|
0:2 (д)
|
0:3 (г)
|
2023/24
|
ЛК
|
КР4
|
Мирча ЛУЧЕСКУ
|
Бешикташ
|
2:3 (д)
|
0:1 (г)
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; ПР - предварительный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд.
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