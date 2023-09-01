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  4. Ливерпуль не отпустит Салаха в Саудовскую Аравию
Англия
01 сентября 2023, 15:45 |
765
1

Ливерпуль не отпустит Салаха в Саудовскую Аравию

«Красные» отклонили предложение «Аль-Иттихада»

01 сентября 2023, 15:45 |
765
1
Ливерпуль не отпустит Салаха в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах не покинет клуб в нынешнее трансферное окно. По информации инсайдера The Athletic Дэвида Орнштейна, «Красные» отклонили предложение «Аль-Иттифака» в размере 100 миллионов фунтов плюс бонусы. Он утверждает, что Салах не продается.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что переход Салаха в «Аль-Иттихад» уже согласован. Сам игрок был готов отправиться в Саудовскую Аравию.

В нынешнем сезоне Салах уже успел провести три матча в АПЛ за «Ливерпуль». 31-летний египтянин отметился 1 голом и 2 ассистами.

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Ливерпуль Аль-Иттихад Мохамед Салах трансферы трансферы АПЛ
Источник The Athletic
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