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  4. Киченок / Остапенко – Аванесян / Рахимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
01 сентября 2023, 15:05 |
65
0

Киченок / Остапенко – Аванесян / Рахимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча парного разряда US Open

01 сентября 2023, 15:05 |
65
0
Киченок / Остапенко – Аванесян / Рахимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

1 сентября украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на Открытом чемпионате США в парном разряде.

Во втором раунде украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии сразится против тандема Элина Аванесян / Камилла Рахимова. Встреча состоится 4-м запуском на корте №5 после матча Грикспор / Коккинакис – Кабрал / Матуш. Ориентировочное время начала поединка – 22:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Бетани Маттек-Сэндс / Анастасия Потапова – Сэ Шувей / Ван Сиюй.

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Расписание матчей с участием украинцев на US Open на 1 сентября
смотреть онлайн US Open 2023 Людмила Киченок Алена Остапенко Элина Аванесян Камилла Рахимова
Источник Sport.ua
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