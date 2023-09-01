Киченок / Остапенко – Аванесян / Рахимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 сентября украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления на Открытом чемпионате США в парном разряде.

Во втором раунде украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии сразится против тандема Элина Аванесян / Камилла Рахимова. Встреча состоится 4-м запуском на корте №5 после матча Грикспор / Коккинакис – Кабрал / Матуш. Ориентировочное время начала поединка – 22:30 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Бетани Маттек-Сэндс / Анастасия Потапова – Сэ Шувей / Ван Сиюй.

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