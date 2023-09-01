ПАЛЯНИЦА: «В провале Днепра-1» виноваты тренеры и клубное руководство»

Уступив в ответном поединке квалификации Лиги конференций словацкому «Спартаку» 1:2 футболисты «Днепра-1» досрочно сошли с дистанции.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший нападающий национальной сборной Украины и «Днепра» Александр Паляница акцентировал внимание на факторах, которые помешали днепрянам выступить лучше:

– Одно разочарование, так можно охарактеризовать еврокубковую кампанию «Днепра-1». Начинать с Лиги чемпионов и не пробиться в групповой этап Лиги конференций – это надо уметь. И виноваты здесь все: игроки, которые не продемонстрировали своих лучших качеств, тренеры, которые не качественно провели подготовку и клубное руководство, которое не позаботилось о кадровом потенциале.

– Вы о том, что так и не была найдена замена бомбардиру Довбику, который перешел в испанскую «Жирону»?

– Да, ведь все знали, что Артем рано или поздно покинет «Днепр-1», вот почему надо было сосредоточить усилия на поиске квалифицированного нападающего. Или наигрывать в атаке какие-то другие схемы. Этого не произошло. Кстати, мне и сейчас не понятно за какие заслуги в «Днепр-1» пригласили Филиппова, который давно забитыми мячами не отличался.

– Выступлению «Днепра-1» на международной арене препятствовали и частые удаления.

– Как по мне, это также один из факторов, который свидетельствует, что микроклимат в команде – не из лучших. Нарушение игровой дисциплины и привели к удалениям в матчах со спартаковцами, что повлияло на итоговый результат. Хотя, убежден, что по уровню подготовки исполнителей днепряне не должны были иметь проблемы со скромным «Спартаком». Впрочем, то, что в этом сезоне в механизме «Днепра-1» случаются досадные сбои, свидетельствовали и матчи чемпионата УПЛ. Что же тогда говорить о еврокубках, где соперники более квалифицированные. Поэтому, как говорится, все по игре, каждый получил то, что заслужил.