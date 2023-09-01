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  4. ПАЛЯНИЦА: «В провале Днепра-1» виноваты тренеры и клубное руководство»
Лига конференций
01 сентября 2023, 14:54 |
539
1

ПАЛЯНИЦА: «В провале Днепра-1» виноваты тренеры и клубное руководство»

Экс-игрок сборной Украины – о вылете «Днепра-1»

01 сентября 2023, 14:54 |
539
1
ПАЛЯНИЦА: «В провале Днепра-1» виноваты тренеры и клубное руководство»
СК Днепр-1

Уступив в ответном поединке квалификации Лиги конференций словацкому «Спартаку» 1:2 футболисты «Днепра-1» досрочно сошли с дистанции.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший нападающий национальной сборной Украины и «Днепра» Александр Паляница акцентировал внимание на факторах, которые помешали днепрянам выступить лучше:

– Одно разочарование, так можно охарактеризовать еврокубковую кампанию «Днепра-1». Начинать с Лиги чемпионов и не пробиться в групповой этап Лиги конференций – это надо уметь. И виноваты здесь все: игроки, которые не продемонстрировали своих лучших качеств, тренеры, которые не качественно провели подготовку и клубное руководство, которое не позаботилось о кадровом потенциале.

– Вы о том, что так и не была найдена замена бомбардиру Довбику, который перешел в испанскую «Жирону»?
– Да, ведь все знали, что Артем рано или поздно покинет «Днепр-1», вот почему надо было сосредоточить усилия на поиске квалифицированного нападающего. Или наигрывать в атаке какие-то другие схемы. Этого не произошло. Кстати, мне и сейчас не понятно за какие заслуги в «Днепр-1» пригласили Филиппова, который давно забитыми мячами не отличался.

– Выступлению «Днепра-1» на международной арене препятствовали и частые удаления.
– Как по мне, это также один из факторов, который свидетельствует, что микроклимат в команде – не из лучших. Нарушение игровой дисциплины и привели к удалениям в матчах со спартаковцами, что повлияло на итоговый результат. Хотя, убежден, что по уровню подготовки исполнителей днепряне не должны были иметь проблемы со скромным «Спартаком». Впрочем, то, что в этом сезоне в механизме «Днепра-1» случаются досадные сбои, свидетельствовали и матчи чемпионата УПЛ. Что же тогда говорить о еврокубках, где соперники более квалифицированные. Поэтому, как говорится, все по игре, каждый получил то, что заслужил.

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Александр Паляница Днепр-1 Днепр-1 - Спартак Трнава Лига конференций инсайд
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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veteran1948
Причем  здесь Довбик? Это Красников платил судьям которые ставили левые пенальти а он их забивал а с игры сколько забил? В Евро все наоборот левых нет а вот красных полно. А если бы Днепр сделали чемпионом? 
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