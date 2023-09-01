Костюк / Русе – Хромачева / Сэвилл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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1 сентября украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления на Открытом чемпионате США в парном разряде.
Во втором раунде украинка в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии сразится против тандема Ирина Хромачева / Дарья Сэвилл (-/Австралия). Встреча состоится 3-м запуском на корте №13 после матча Сюй / Флигер – Гуарачи / Молтени. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы матча Коко Гофф / Джессика Пегула – Кристина Букша / Александра Панова.
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