Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Костюк / Русе – Хромачева / Сэвилл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
01 сентября 2023, 14:53 | Обновлено 01 сентября 2023, 15:04
97
0

Костюк / Русе – Хромачева / Сэвилл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча парного разряда US Open

01 сентября 2023, 14:53 | Обновлено 01 сентября 2023, 15:04
97
0
Костюк / Русе – Хромачева / Сэвилл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

1 сентября украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления на Открытом чемпионате США в парном разряде.

Во втором раунде украинка в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии сразится против тандема Ирина Хромачева / Дарья Сэвилл (-/Австралия). Встреча состоится 3-м запуском на корте №13 после матча Сюй / Флигер – Гуарачи / Молтени. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Коко Гофф / Джессика Пегула – Кристина Букша / Александра Панова.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Киченок / Остапенко – Аванесян / Рахимова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Киченок / Коллинс – Мария / Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Расписание матчей с участием украинцев на US Open на 1 сентября
смотреть онлайн US Open 2023 Марта Костюк Елена-Габриэла Русе Дарья Сэвилл (Гаврилова) Ирина Хромачева
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заря – в третьей корзине. Посев для группового раунда Лиги конференций
Футбол | 01 сентября 2023, 11:35 23
Заря – в третьей корзине. Посев для группового раунда Лиги конференций
Заря – в третьей корзине. Посев для группового раунда Лиги конференций

Жеребьевка второго по силе еврокубка пройдет 1 сентября в 15:30 по Киеву

Бойкот из-за участия беларуси. Сборная Украины отказалась играть в Евролиге
Футбол | 31 августа 2023, 17:19 2
Бойкот из-за участия беларуси. Сборная Украины отказалась играть в Евролиге
Бойкот из-за участия беларуси. Сборная Украины отказалась играть в Евролиге

Ассоциация пляжного футбола Украины сообщила о принятом решении

ВИДЕО. Алькарас разгромил Харриса во 2-м раунде US Open 2023
Теннис | 01.09.2023, 08:55
ВИДЕО. Алькарас разгромил Харриса во 2-м раунде US Open 2023
ВИДЕО. Алькарас разгромил Харриса во 2-м раунде US Open 2023
Опускаемся все ниже и ниже. Дна пока не видно
Футбол | 01.09.2023, 14:20
Опускаемся все ниже и ниже. Дна пока не видно
Опускаемся все ниже и ниже. Дна пока не видно
Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу
Футбол | 31.08.2023, 22:55
Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу
Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что с дисциплиной, Патрик?
Что с дисциплиной, Патрик?
30.08.2023, 08:24 7
Футбол
Швейцарец Вавринка вписал свое имя в историю US Open
Швейцарец Вавринка вписал свое имя в историю US Open
30.08.2023, 08:31
Теннис
Падение легенды. Винус потерпела самое разгромное поражение на US Open
Падение легенды. Винус потерпела самое разгромное поражение на US Open
30.08.2023, 10:41 10
Теннис
Сергей РЕБРОВ: «Зеленский минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе»
Сергей РЕБРОВ: «Зеленский минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе»
31.08.2023, 15:49 15
Футбол
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
31.08.2023, 12:25 8
Футбол
СТАХОВСКИЙ: «У Касаткиной яйца больше, чем у всех теннисистов из рф вместе»
СТАХОВСКИЙ: «У Касаткиной яйца больше, чем у всех теннисистов из рф вместе»
30.08.2023, 19:18 7
Теннис
Сергей ПАЛКИН: «Для украинского футбола ситуация катастрофическая»
Сергей ПАЛКИН: «Для украинского футбола ситуация катастрофическая»
30.08.2023, 16:33 32
Футбол
Полный вылет. Днепр-1 установил грустный антирекорд, который нельзя побить
Полный вылет. Днепр-1 установил грустный антирекорд, который нельзя побить
31.08.2023, 23:59 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем