Костюк / Русе – Хромачева / Сэвилл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 сентября украинская теннисистка Марта Костюк продолжит выступления на Открытом чемпионате США в парном разряде.

Во втором раунде украинка в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии сразится против тандема Ирина Хромачева / Дарья Сэвилл (-/Австралия). Встреча состоится 3-м запуском на корте №13 после матча Сюй / Флигер – Гуарачи / Молтени. Ориентировочное время начала поединка – 21:30 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Коко Гофф / Джессика Пегула – Кристина Букша / Александра Панова.

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