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Испания
01 сентября 2023, 14:26 | Обновлено 01 сентября 2023, 15:20
3400
2

Их уже трое. Жирона подписала еще одного украинца

Дмитрий Мельниченко будет выступать за вторую команду «Жироны»

01 сентября 2023, 14:26 | Обновлено 01 сентября 2023, 15:20
3400
2
Их уже трое. Жирона подписала еще одного украинца
BuckarooBanzai. Дмитрий Мельниченко

Испанская «Жирона» подписала еще одного украинского футболиста. По информации Телеграм-канала «BuckarooBanzai», речь идет о 19-летнем центральном полузащитнике Дмитрии Мельниченко.

Пока что молодой хавбек будет выступать за вторую команду испанского клуба, «Жирона В».

Мельниченко – воспитанник молодежных академий «Динамо» Киев и «Руха», играл за эти клубы в Юношеской лиге УЕФА. В марте текущего года подписал контракт с «Нивой» Бузовой, которая выступает в Первой лиге, однако 1 июля покинул клуб. Также Мельниченко вызывался в сборную Украины U-16.

Напомним, за «Жирону» уже выступают два игрока сборной Украины – Виктор Цыганков и Артем Довбик.

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Комментарии 2
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anacreon
Жирона назавжди залишиться в українських серцях і ми з теплотою будемо згадувати цей клуб. За те, що дав грати українцям. Так само як Ов'єдо, який дав грати Луніну в старті.
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+4
ЖОРА Жора124
Жирона, Наша команда в Європі хаха
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+2
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