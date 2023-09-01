Их уже трое. Жирона подписала еще одного украинца
Дмитрий Мельниченко будет выступать за вторую команду «Жироны»
Испанская «Жирона» подписала еще одного украинского футболиста. По информации Телеграм-канала «BuckarooBanzai», речь идет о 19-летнем центральном полузащитнике Дмитрии Мельниченко.
Пока что молодой хавбек будет выступать за вторую команду испанского клуба, «Жирона В».
Мельниченко – воспитанник молодежных академий «Динамо» Киев и «Руха», играл за эти клубы в Юношеской лиге УЕФА. В марте текущего года подписал контракт с «Нивой» Бузовой, которая выступает в Первой лиге, однако 1 июля покинул клуб. Также Мельниченко вызывался в сборную Украины U-16.
Напомним, за «Жирону» уже выступают два игрока сборной Украины – Виктор Цыганков и Артем Довбик.
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