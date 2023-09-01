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  4. Александр БАБИЧ: «Заря могла рискнуть»
Лига Европы
01 сентября 2023, 13:15 |
235
0

Александр БАБИЧ: «Заря могла рискнуть»

Тренер – о вылете «Зари» из Лиги Европы в Лигу конференций

01 сентября 2023, 13:15 |
235
0
Александр БАБИЧ: «Заря могла рискнуть»
ФК Славия Прага

Украинский специалист Александр Бабич оценил игру луганской «Зари» со «Славией» Прага (2:1) в ответном матче плей-офф раунда квалификации Лиги Европы.

– «Славия» приехала в гости к «Заре» с настроением, что, мол, все – мы уже прошли и эту украинскую команду. Однако, «Заря» сумела забить хорошие голы – по футбольному сумасшедшие мячи! Что интересно, своей игрой «черно-белые» меня совершенно не удивили. Голы «Зари» – абсолютно индивидуальные. Было заметно, как после такого поворота растерялась «Славия». Логично было бы, если бы луганчане после перерыва перестроились, удивили бы чехов другой схемой, чтобы не дать им шанс повторить что-то из того, что было в Праге. Но «Заря» ничего не изменила и соперник забил привычный для себя гол.

– Но счет 1:2 еще не был приговором для «Зари», или тогда все и закончилось?
– Нет, конечно. «Заря» могла рискнуть. Вообще, считаю, что психологически это был легкий для луганской команды поединок, ведь она в любом случае оставалась в еврокубках.

– Младен Бартулович после ухода от дел Ненада Лалатовича смог что-то изменить?
– Смена тренера в «Заре» в любом случае пошла на пользу. Футболисты знали, что новый тренер уже следит за ними и оценивает, кто и на что способен. Я хочу особо выделить игру Турбаевского - голкипер «Зари» часто выручал команду.

– На что эта «Заря» может рассчитывать в групповом турнире Лиги конференций?
– Если в строй в ближайшее время вернутся травмированные исполнители, то и же Бутко, например, то в Лиге конференций можно попробовать набрать какие-то баллы. Однако, у меня все-таки есть определенные сомнения. Хватит ли «Заре» этого кадрового резерва на три турнира? Мне кажется, что нет. Вообще, это сложный вопрос для всех украинских клубов.

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Александр Бабич Заря Луганск Заря - Славия Славия Прага Лига конференций
Источник Footboom
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