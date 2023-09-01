ВИДЕО. Яремчук уже прибыл в Испанию
Украинец близок к смене клуба
Украинский нападающий Роман Яремчук, который имеет контракт с бельгийским клубом «Брюгге», прибыл в Испанию.
Ранее сообщалось, что 27-летний уроженец Львова вскоре станет игроком «Валенсии». Речь шла об аренде украинца.
Как известно, «Брюгге» купил Яремчука прошлым летом за 16 млн евро. В сезоне-2022/2023 Роман провел за «сине-черных» 32 матча, забил 6 голов.
🤣Somos muy de YAREMCHUK🤣— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 31, 2023
😅El ucraniano, entre risas a su llegada a Valencia con su nuevo 'fan'.
📹@German_ml23 pic.twitter.com/vWrdFAbRTL
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