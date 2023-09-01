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  4. ВИДЕО. Яремчук уже прибыл в Испанию
Бельгия
01 сентября 2023, 11:27 | Обновлено 01 сентября 2023, 11:29
2102
6

ВИДЕО. Яремчук уже прибыл в Испанию

Украинец близок к смене клуба

01 сентября 2023, 11:27 | Обновлено 01 сентября 2023, 11:29
2102
6
ВИДЕО. Яремчук уже прибыл в Испанию
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Украинский нападающий Роман Яремчук, который имеет контракт с бельгийским клубом «Брюгге», прибыл в Испанию.

Ранее сообщалось, что 27-летний уроженец Львова вскоре станет игроком «Валенсии». Речь шла об аренде украинца.

Как известно, «Брюгге» купил Яремчука прошлым летом за 16 млн евро. В сезоне-2022/2023 Роман провел за «сине-черных» 32 матча, забил 6 голов.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Serhii P.
Дивно, чувак після переходу в "Бенфіку" практично не грає  мало забиває, а ще й на підвищення пішов ))
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+4
KIEWADIM
Удачі, що ще скажеш
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+1
Умник
Супер. Если правда
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0
Умник
А кавани все?
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Yulian Beshley
у Валенсії взагалі форвардів немає є один який забив один гол за 37 матчів 
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-1
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