ВИДЕО. Яремчук уже прибыл в Испанию

Украинский нападающий Роман Яремчук, который имеет контракт с бельгийским клубом «Брюгге», прибыл в Испанию.

Ранее сообщалось, что 27-летний уроженец Львова вскоре станет игроком «Валенсии». Речь шла об аренде украинца.

Как известно, «Брюгге» купил Яремчука прошлым летом за 16 млн евро. В сезоне-2022/2023 Роман провел за «сине-черных» 32 матча, забил 6 голов.