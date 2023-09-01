Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Мы попали в хорошую группу»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Патрик ван Леувен дал оценку составу группы в Лиге чемпионов, в которую попали «горняки». Дончане, напомним, сыграют в квартете с «Барселоной», «Порту» и «Антверпеном».

– Что вы думаете о будущих соперниках?

– Очень интересная жеребьевка с великолепными командами, если смотреть на это с точки зрения игры и развития наших молодых игроков во время встреч с соперниками из этих стран. Мы должны бороться. Все игры дают нам эту возможность, потому что эти команды хотят играть в футбол, как и мы. Поэтому я доволен группой.

– Возможно, перед жеребьевкой вы имели предположение, какая команда может выпасть? Кого ожидали увидеть в соперниках?

– Я не думал заранее, какого соперника хотел бы получить, но в конце концов рад. По моему мнению, в этом году в Лиге чемпионов много высококлассных команд, и сильными являются все из первых двух корзин. Мы попали в хорошую группу.

– С кем будет сложнее играть и почему?

– Все команды хотят играть в футбол, и мы должны искать наши возможности. Пожалуй, «Барселона» и «Порту» – двое фаворитов группы, поэтому нашим игрокам понадобится много сил и концентрации, чтобы подготовиться.

– Ранее «Шахтер» встречался с «Барселоной» и «Порту», но ни разу не играл с «Антверпеном». Чего ожидать от встречи с этим клубом?

– «Антверпен» является новичком Лиги чемпионов, и, безусловно, также будет желать показать свои качества, как и мы.

– Как вы оцениваете шансы своей команды в этом сезоне Лиги чемпионов и что покажет «Шахтер» этой осенью?

– Мы будем бороться в каждой игре, за каждый наш шанс, чтобы наш клуб мог и дальше хорошо выглядеть на международном уровне, чтобы наши игроки развивались и чтобы мы смогли продолжить соревноваться в Европе.