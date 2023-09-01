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  4. ВИДЕО. Эйс на матчболе. Как Свитолина обыграла россиянку на US Open 2023
US Open
01 сентября 2023, 08:36 |
1361
1

ВИДЕО. Эйс на матчболе. Как Свитолина обыграла россиянку на US Open 2023

Элина в трех сетах выиграла у Павлюченковой

01 сентября 2023, 08:36 |
1361
1
ВИДЕО. Эйс на матчболе. Как Свитолина обыграла россиянку на US Open 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№26 WTA) пробилась в третий раунд на Открытом чемпионате США.

Во втором круге украинка в непростом поединке одолела Анастасию Павлюченкова (№98 WTA).

US Open. Второй раунд

Элина Свитолина (Украина) – Анастасия Павлюченкова – 5:7, 6:4, 6:4

Это был шестой матч между теннисистками, украинка сравняла счет личных встреч. Элина сыграла восьмой матч на стадии второго круга US Open и в седьмой раз победила.

Свитолина выиграла шестой матч подряд в противостоянии с российскими теннисистками.

В следующем раунде Эли сыграет против Джессики Пегулы (№3 WTA).

Видеообзор матча:

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Элина Свитолина Анастасия Павлюченкова US Open 2023 видео
Источник Sport.ua
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Вітання Елінка, наша гордість! Матч дійсно непростий, цапка опиралася як могла у вирішальному сеті. Але неймовірна підтримка трибун допомогла Українці!
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