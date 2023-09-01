ВИДЕО. Эйс на матчболе. Как Свитолина обыграла россиянку на US Open 2023
Элина в трех сетах выиграла у Павлюченковой
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№26 WTA) пробилась в третий раунд на Открытом чемпионате США.
Во втором круге украинка в непростом поединке одолела Анастасию Павлюченкова (№98 WTA).
US Open. Второй раунд
Элина Свитолина (Украина) – Анастасия Павлюченкова – 5:7, 6:4, 6:4
Это был шестой матч между теннисистками, украинка сравняла счет личных встреч. Элина сыграла восьмой матч на стадии второго круга US Open и в седьмой раз победила.
Свитолина выиграла шестой матч подряд в противостоянии с российскими теннисистками.
В следующем раунде Эли сыграет против Джессики Пегулы (№3 WTA).
Видеообзор матча:
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