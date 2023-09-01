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Лига конференций
01 сентября 2023, 11:57 | Обновлено 01 сентября 2023, 12:24
241
0

Жеребьевка групп Лиги конференций. Соперники Зари. Смотреть онлайн LIVE

1 сентября в 15:30 в Монако пройдет жеребьевка третьего по силе еврокубка

01 сентября 2023, 11:57 | Обновлено 01 сентября 2023, 12:24
241
0
Жеребьевка групп Лиги конференций. Соперники Зари. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

1 сентября в 15:30 в Монако пройдет жеребьевка группового раунда Лиги конференций 2023/24.

По итогам раунда Q4 квалификации определен состав участников группового этапа Лиги конференций.

Также назван состав корзин посева для группового раунда Лиги конференций, третьего по престижности еврокубка.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

32 клубов будут поделены на 8 групп по 4 команды. Перед жеребьевкой они разбиты на 4 корзины.

Луганская «Заря» находится в третьей корзине для жеребьевки и получит по одному сопернику из корзин 1, 2 и 4.

Даты туров: 21 сентября, 5 октября, 26 октября, 9 ноября, 30 ноября, 14 декабря.

Лига конференций 2023/24. Корзины посева для группового раунда

Корзина 1: Айнтрахт (Германия), Динамо Загреб (Хорватия), Брюгге (Бельгия), АЗ Алкмар (Нидерланды), Гент (Бельгия), Фенербахче (Турция), Лилль (Франция), Ференцварош (Венгрия)

Корзина 2: ПАОК (Греция), Слован Братислава (Словакия), Маккаби Тель-Авив (Израиль), Виктория Пльзень (Чехия), Астон Вилла (Англия), Лудогорец (Болгария), Фиорентина (Италия), Буде-Глимт (Норвегия)

Корзина 3: Генк (Бельгия), Заря (Украина), Астана (Казахстан), Бешикташ (Турция), ХИК (Финляндия), Легия (Польша), Спартак Трнава (Словакия), Олимпия Любляна (Словения)

Корзина 4: Зриньски (Босния и Герцеговина), КИ Клаксвик (Фарерские острова), Абердин (Шотландия), Чукарички (Сербия), Лугано (Швейцария), Брейдаблик (Исландия), Нордшеланд (Дания), Балкани (Косово)

Жеребьевка групп Лиги конференций. Соперники Зари. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки начнется 1 сентября в 15:30 по Киеву на официальном сайте УЕФА

📺 Видеотрансляция
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Источник Sport.ua
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