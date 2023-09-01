Жеребьевка групп Лиги конференций. Соперники Зари. Смотреть онлайн LIVE
1 сентября в 15:30 в Монако пройдет жеребьевка третьего по силе еврокубка
1 сентября в 15:30 в Монако пройдет жеребьевка группового раунда Лиги конференций 2023/24.
По итогам раунда Q4 квалификации определен состав участников группового этапа Лиги конференций.
Также назван состав корзин посева для группового раунда Лиги конференций, третьего по престижности еврокубка.
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32 клубов будут поделены на 8 групп по 4 команды. Перед жеребьевкой они разбиты на 4 корзины.
Луганская «Заря» находится в третьей корзине для жеребьевки и получит по одному сопернику из корзин 1, 2 и 4.
Даты туров: 21 сентября, 5 октября, 26 октября, 9 ноября, 30 ноября, 14 декабря.
Лига конференций 2023/24. Корзины посева для группового раунда
Корзина 1: Айнтрахт (Германия), Динамо Загреб (Хорватия), Брюгге (Бельгия), АЗ Алкмар (Нидерланды), Гент (Бельгия), Фенербахче (Турция), Лилль (Франция), Ференцварош (Венгрия)
Корзина 2: ПАОК (Греция), Слован Братислава (Словакия), Маккаби Тель-Авив (Израиль), Виктория Пльзень (Чехия), Астон Вилла (Англия), Лудогорец (Болгария), Фиорентина (Италия), Буде-Глимт (Норвегия)
Корзина 3: Генк (Бельгия), Заря (Украина), Астана (Казахстан), Бешикташ (Турция), ХИК (Финляндия), Легия (Польша), Спартак Трнава (Словакия), Олимпия Любляна (Словения)
Корзина 4: Зриньски (Босния и Герцеговина), КИ Клаксвик (Фарерские острова), Абердин (Шотландия), Чукарички (Сербия), Лугано (Швейцария), Брейдаблик (Исландия), Нордшеланд (Дания), Балкани (Косово)
Жеребьевка групп Лиги конференций. Соперники Зари. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляция жеребьевки начнется 1 сентября в 15:30 по Киеву на официальном сайте УЕФА
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