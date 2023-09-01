ВИДЕО. Как Тайсон сделал дубль за ПАОК в матче против Хартса
«ПАОК» одержал победу со счетом 4:0
Греческий «ПАОК» одержал победу со счетом 4:0 в ответном матче плей-офф Лиги конференций против шотладнского «Хартса».
Два гола из четырёх забил бывший полузащитник украинского «Шахтера» Тайсон, который на 16-й минуте открыл счет, а за 20 минут до завершения матча установил окончательный результат. Вскоре после того, как забил второй гол, бразилец был заменен на австрийского полузащитника Томаса Мурга.
Бывший защитник киевского «Динамо» Томаш Кендзера также сыграл в этом матче, выйдя на замену на 64-й минуте вместо Виейриньи.
ПАОК (Греция) – Хартс (Шотландия) - 4:0 (2:0)
Голы: Тайсон, 16, Томас, 23, Константелиас, 58, Тайсон, 71
Первый матч – 2:1
События матча
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