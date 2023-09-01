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31.08.2023 20:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:1 4 : 0
Хартс
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Лига конференций
01 сентября 2023, 05:50 | Обновлено 01 сентября 2023, 06:07
1415
0

ВИДЕО. Как Тайсон сделал дубль за ПАОК в матче против Хартса

«ПАОК» одержал победу со счетом 4:0

01 сентября 2023, 05:50 | Обновлено 01 сентября 2023, 06:07
1415
0
ВИДЕО. Как Тайсон сделал дубль за ПАОК в матче против Хартса
Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон

Греческий «ПАОК» одержал победу со счетом 4:0 в ответном матче плей-офф Лиги конференций против шотладнского «Хартса».

Два гола из четырёх забил бывший полузащитник украинского «Шахтера» Тайсон, который на 16-й минуте открыл счет, а за 20 минут до завершения матча установил окончательный результат. Вскоре после того, как забил второй гол, бразилец был заменен на австрийского полузащитника Томаса Мурга.

Бывший защитник киевского «Динамо» Томаш Кендзера также сыграл в этом матче, выйдя на замену на 64-й минуте вместо Виейриньи.

ПАОК (Греция) – Хартс (Шотландия) - 4:0 (2:0)

Голы: Тайсон, 16, Томас, 23, Константелиас, 58, Тайсон, 71

Первый матч – 2:1

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Тайсон (ПАОК).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Иоаннис Константелиас (ПАОК).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Брандон (ПАОК).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Тайсон (ПАОК).
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Тайсон ПАОК Хартс Лига конференций видео голов и обзор Томаш Кендзера
Источник Sport.ua
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