Мудрик вернулся в основную группу Челси

22-летний полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик восстановился после травмы и вернулся в общую группу «Челси». В четверг Мудрик принял участие в тренировке «аристократов».

Повреждение Мудрик получил на минувшей неделе на одной из тренировок. При этом, клубные врачи не называли характер травмы украинца и сроки его восстановления.

Ранее наставник «Челси» Маурисио Почеттино говорил, что ждать возвращения из лазарета Мудрика осталось недолго.

В субботу, 2 сентября, «Челси» в рамках 4-го тура АПЛ сыграет с «Ноттингем Форест».