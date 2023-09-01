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Англия
01 сентября 2023, 01:47 | Обновлено 01 сентября 2023, 01:54
216
0

Мудрик вернулся в основную группу Челси

Украинский вингер восстановился после травмы

01 сентября 2023, 01:47 | Обновлено 01 сентября 2023, 01:54
216
0
Мудрик вернулся в основную группу Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

22-летний полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик восстановился после травмы и вернулся в общую группу «Челси». В четверг Мудрик принял участие в тренировке «аристократов».

Повреждение Мудрик получил на минувшей неделе на одной из тренировок. При этом, клубные врачи не называли характер травмы украинца и сроки его восстановления.

Ранее наставник «Челси» Маурисио Почеттино говорил, что ждать возвращения из лазарета Мудрика осталось недолго.

В субботу, 2 сентября, «Челси» в рамках 4-го тура АПЛ сыграет с «Ноттингем Форест».

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Михаил Мудрик Челси
Источник Sport.ua
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