Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Индржих ТРПИШОВСКИ: «Меня беспокоит ход матча и то, как мы прошли дальше»
Лига конференций
01 сентября 2023, 02:08 | Обновлено 01 сентября 2023, 02:20
112
0

Индржих ТРПИШОВСКИ: «Меня беспокоит ход матча и то, как мы прошли дальше»

Главный тренер «Славии» - про матч против «Зари»

01 сентября 2023, 02:08 | Обновлено 01 сентября 2023, 02:20
112
0
Индржих ТРПИШОВСКИ: «Меня беспокоит ход матча и то, как мы прошли дальше»
ФК Славия. Индржих Трпишовски

Главный тренер чешской «Славии» Индржих Трпишовски подытожил ответный матч плей-офф Лиги Европы против украинской «Зари».

– Мы рады, что прошли дальше. С другой стороны, меня беспокоит ход матча и то, как мы прошли дальше. Я сожалею о том, как мы провели первый тайм, в какую ситуацию попали. У нас было очень много потерь, из-за чего возникали неприятные ситуации. Конечно, я также должен отметить соперника, который играл очень хорошо и ставил нас в сложные ситуации, особенно Герреро, Антюх и Алефиренко. В некоторых моментах они были для нас очень опасны. К счастью, во втором тайме мы взяли себя в руки, во многом благодаря вышедшим на замену игрокам, которые нам очень помогли. Мы создавали постоянное давление, в результате чего появились некоторые возможности. Но затем, после красивого прострела Лукаша, Матей забил очень важный для нас гол, который вывел нас из этого несчастья.

– Оба гола были очень простыми и, вероятно, их можно было избежать. Как вы оцениваете выступление Ондрея Коларжа? Оправдал ли он себя двумя важными сэйвами во втором тайме?

– Конечно, мы все знаем, что не можем пропускать такие голы, и уж точно не на таком уровне. Ондра сам это прекрасно знает. Я бы не назвал сэйвы искуплением, потому что мы просто не можем пропускать такие голы. Слава богу, что он сделал эти два сэйва– 2:0, а затем 2:1. Я рад за него, ему пришлось нелегко, я тоже пропускал в молодости и знаю, как тяжело вратарю после такой ошибки. Полевой игрок может что-то с этим сделать, сделать что-то для команды. Вратарю с этим приходится очень тяжело, он знает, что допустил ошибку, и просто ждет, когда возникнет другая ситуация. Я могу себе представить, как он боролся и как ему, должно быть, было трудно. Но мы не будем ничего скрывать, мы просто не можем пропускать такие голы, слава Богу, что дважды нас спас.

– Возвращаясь к матчу с Луганском, они вас удивили своей игрой или дело было скорее в том, как вы подошли к матчу?

– После двух матчей я должен сказать, что я сильнее зауважал Луганск. У них есть индивидуальность в атаке, они даже не удивили нас изменением схемы, мы знали, что их новый тренер любит схему 4-5-1. Они подошли к матчу с ясной головой, находились в положении, когда им нечего было терять. К тому же нас потопил гол, пропущенный после дальнего удара. Не пропустили бы – все было бы совсем по-другому. Соперник нас не удивил, мы сами удивились игрой в атаке где, наверное, установили рекорд по потерям. С другой стороны, у нас молодая команда, хорошо, что мы получили такой опыт, он обязательно поможет нам двигаться дальше.

Напомним, что «Заря» смогла обыграть «Славию» со счетом 2:1, однако этого не хватило для продолжения выступлений в Лиге Европы.

По теме:
Итоги Q4 Лиги Европы. Шериф с Ковалем пробился в групповой раунд
БАРТУЛОВИЧ: «Могли забить Славии третий гол, но нам не повезло»
БАРТУЛОВИЧ: «Показали, что можем играть против команд топ уровня»
Славия Прага Заря Луганск Заря - Славия Лига Европы Индржих Трпишовски
Источник ФК Славия
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 31 августа 2023, 23:40 0
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу

В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина

Названы соперники для Шахтера. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов
Футбол | 31 августа 2023, 19:52 44
Названы соперники для Шахтера. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов
Названы соперники для Шахтера. Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов

31 августа в Монако состоялась церемония жеребьевки ЛЧ

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 31.08.2023, 12:25
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Мудрик вернулся в основную группу Челси
Футбол | 01.09.2023, 01:47
Мудрик вернулся в основную группу Челси
Мудрик вернулся в основную группу Челси
Сборная Украины проиграла Хорватии во втором матче на Евро
Волейбол | 31.08.2023, 19:55
Сборная Украины проиграла Хорватии во втором матче на Евро
Сборная Украины проиграла Хорватии во втором матче на Евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что с дисциплиной, Патрик?
Что с дисциплиной, Патрик?
30.08.2023, 08:24 7
Футбол
Швейцарец Вавринка вписал свое имя в историю US Open
Швейцарец Вавринка вписал свое имя в историю US Open
30.08.2023, 08:31
Теннис
Зинченко назвал самого недооцененного игрока АПЛ
Зинченко назвал самого недооцененного игрока АПЛ
30.08.2023, 06:34
Футбол
Шахтер – в 3-й корзине. Как будут сеяться 32 команды в групповом раунде ЛЧ
Шахтер – в 3-й корзине. Как будут сеяться 32 команды в групповом раунде ЛЧ
31.08.2023, 00:23 38
Футбол
ВИДЕО. Экс-украинка завершила карьеру и не пожала руку Соболенко на US Open
ВИДЕО. Экс-украинка завершила карьеру и не пожала руку Соболенко на US Open
30.08.2023, 09:24 6
Теннис
Тренерский вопрос: кто повез Днепр-1 на ответный матч со Спартаком
Тренерский вопрос: кто повез Днепр-1 на ответный матч со Спартаком
30.08.2023, 12:14
Футбол
Замена Лунину? Реал подпишет еще одного украинского вратаря
Замена Лунину? Реал подпишет еще одного украинского вратаря
30.08.2023, 15:14 2
Футбол
СТАХОВСКИЙ: «У Касаткиной яйца больше, чем у всех теннисистов из рф вместе»
СТАХОВСКИЙ: «У Касаткиной яйца больше, чем у всех теннисистов из рф вместе»
30.08.2023, 19:18 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем