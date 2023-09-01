Шенол ГЮНЕШ: «Сегодня мы заслужили такой результат»

Главный тренер турецкого «Бешикташа» Шенол Гюнеш подытожил ответный матч плей-офф Лиги конференций против украинского «Динамо».

«Сегодня мы заслужили такой результат. Игроки показали все, на что способны, они максимально хорошо выполнили поставленные задачи. В защите мы были на высоте.

«Динамо» переживает не лучшие времена. У них хорошие игроки, которые прекрасно отыграют, если им позволить. Но своим прессингом мы не дали им возможности показать себя», — сказал Гюнеш.

Напомним, что «Динамо» уступило «Бешикташу» со счетом 0:1 и завершило выступления в еврокубках в нынешнем сезоне.