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Лига конференций
01 сентября 2023, 01:41 | Обновлено 01 сентября 2023, 01:48
125
0

Шенол ГЮНЕШ: «Сегодня мы заслужили такой результат»

Тренер «Бешикташа» - о матче против «Динамо»

01 сентября 2023, 01:41 | Обновлено 01 сентября 2023, 01:48
125
0
Шенол ГЮНЕШ: «Сегодня мы заслужили такой результат»
ФК Бешикташ. Шенол Гюнеш

Главный тренер турецкого «Бешикташа» Шенол Гюнеш подытожил ответный матч плей-офф Лиги конференций против украинского «Динамо».

«Сегодня мы заслужили такой результат. Игроки показали все, на что способны, они максимально хорошо выполнили поставленные задачи. В защите мы были на высоте.

«Динамо» переживает не лучшие времена. У них хорошие игроки, которые прекрасно отыграют, если им позволить. Но своим прессингом мы не дали им возможности показать себя», — сказал Гюнеш.

Напомним, что «Динамо» уступило «Бешикташу» со счетом 0:1 и завершило выступления в еврокубках в нынешнем сезоне.

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Бешикташ Шенол Гюнеш Динамо Киев Лига конференций Бешикташ - Динамо
Источник ФК Бешикташ
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